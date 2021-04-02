ЦБ РФ отозвал лицензию у Майкопбанка

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Майкопбанка, говорится в сообщении ЦБ.

В пресс-релизе регулятор пояснил, что банк, зарегистрированный в Адыгее, занижал величину резервов, а также завышал стоимость имущества для "искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения".

В отношении финучреждения несколько раз вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков, уточнил ЦБ.

"Более половины кредитного портфеля Майкопбанка составляли проблемные ссуды", - отмечается в сообщении. ЦБ неоднократно направлял банку предписания о "доформировании резервов на возможные потери". Исполнение этих предписаний выявило, что в деятельности банка есть основания для мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), добавили в ЦБ.

В Майкопбанке введена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк является участником системы страхования вкладов,

Майкопбанк по итогам 2020 года занимает 301-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".