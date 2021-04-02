Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:08Заразились
на 01.04В России 4 554 264+9 169В мире 129 525 493+629 572

ЦБ РФ отозвал лицензию у Майкопбанка

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Майкопбанка, говорится в сообщении ЦБ.

В пресс-релизе регулятор пояснил, что банк, зарегистрированный в Адыгее, занижал величину резервов, а также завышал стоимость имущества для "искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения".

В отношении финучреждения несколько раз вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков, уточнил ЦБ.

"Более половины кредитного портфеля Майкопбанка составляли проблемные ссуды", - отмечается в сообщении. ЦБ неоднократно направлял банку предписания о "доформировании резервов на возможные потери". Исполнение этих предписаний выявило, что в деятельности банка есть основания для мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), добавили в ЦБ.

В Майкопбанке введена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк является участником системы страхования вкладов,

Майкопбанк по итогам 2020 года занимает 301-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ЦБ РФ Адыгея Майкопбанк

Новости

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

ОПЕК+ надувает паруса, держась за спасательный круг. Обобщение

ОПЕК+ надувает паруса, держась за спасательный круг. Обобщение

Страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать добычу с мая

Страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать добычу с мая

Nord Stream 2 заявил о провокациях польских рыбаков и военных кораблей

Nord Stream 2 заявил о провокациях польских рыбаков и военных кораблей

Правительство РФ планирует ввести единый налоговый платеж для бизнеса

Сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL заработал на полную мощность

Сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL заработал на полную мощность
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');