Гостевые дома обяжут по закону проходить классификацию

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ростуризм хочет обязать российские гостевые дома проходить обязательную классификацию и состоять в едином федеральном реестре классифицированных гостевых домов. Как сообщила глава агентства Зарина Догузова, подготовлены соответствующие поправки в закон о туристской деятельности, документ отправлен на согласование в заинтересованные ведомства.

"Этим законопроектом мы предлагаем дополнить 132 ФЗ об основах туристской деятельности понятиями "гостевой дом", "услуга гостевого дома" и "классификация гостевых домов"", - сказала Догузова на круглом столе в Общественной палате, посвященном легализации малых средств размещения на юге России.

Проводить классификацию гостевых домов Ростуризм предлагает аккредитованным организациям в соответствии с положением о классификации.

"Соответственно, реестр классифицированных средств размещения будет дополнен отдельным разделом и будет введен единый федеральный реестр гостевых домов. Предоставлять услуги гостевого дома без прохождения этой классификации и соблюдения всех правил будет запрещено. Требования к гостевым домам и правила оказания услуг гостевых домов будут утверждаться отдельным актом правительства РФ, это следующий этап работы", - сказала Догузова.

В Ростуризме считают, что принятие поправок позволит вывести из тени большой сектор туристического бизнеса, создать прозрачные правила для его работы, повысить качество его услуг и обеспечить защиту прав потребителей. Основной проблемой нелегальных гостевых домов чиновники считают безопасность, в том числе пожарную, которую в них невозможно проконтролировать. Догузова также отметил, что из-за нелегального бизнеса бюджет теряет деньги. "В этой ситуации мы сталкиваемся с проблемой недобросовестной конкуренции: одни платят налоги, и это другое ценообразование, другие - нет", - подчеркнула она.

"Экономический эффект для самого бизнеса, который сможет принять участие в мерах господдержки, программах Ростуризма - для них это будет по сути возможностью более активно предлагать свои услуги и в итоге в плюсе окажутся и туристы, и граждане, и бизнес. И рост поступлений в доходную часть бюджета мы тоже существенный ожидаем. Мы просим поддержать эту инициативу и готовы к плотной работе со всеми заинтересованными общественными организациями и органами власти", - сказала глава Ростуризма.

Она отметила, что проблема нелегальных гостевых домов актуальна не только для Кубани и Крыма, но и для других регионов.

"С 1 октября 2019 года, когда внесли изменения в статью 17 Жилищного кодекса, у нас фактически под запретом оказались почти все гостиницы в жилых и многоквартирных домах. Все эти дома остались в серой зоне, в нелегальном поле, их работа затруднена. Эта проблема актуальна, как минимум, для юга России и для целого ряда других субъектов. Этих номеров сильно больше 100 тысяч", - сказала она.

Придумать, как ввести регулирование работы гостевых домов, в марте Ростуризму, Минэкономразвития и Роспотребнадзору поручил премьер-министр Михаил Мишустин.