В России за лето по итогам классификации из 4,5 тысяч отелей 2,3 тысячи не получили звезд

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Летом 2024 года аккредитованные органы по классификации средств размещения классифицировали почти 4,5 тысячи российских гостиниц, из них более половины (2,3 тысячи) получили статус "без звезд", сообщиша пресс-служба Росаккредитации.

"Оценку "одна звезда" получили 113 объектов размещения. "Две звезды" классификаторы присвоили 369 гостиницам. Более 1030 отелей были оценены на "три звезды". "Четверок" стало на 492 больше. Еще 92 отеля получили максимальные "пять звезд"", - говорится в сообщении.

За лето в России также появилось 16 новых аккредитованных организаций по классификации гостиниц, две из которых также классифицируют пляжи и горнолыжные трассы.

"Всего в реестре Росаккредитации сейчас 21 106 средств размещения, 222 пляжа и 542 горнолыжных трассы с действующим свидетельством о классификации. Их оценкой занимаются 180 организаций", - отмечают в пресс-службе.

В марте 2025 года вступят в силу новые правила аккредитации организаций, классифицирующих гостиницы. Классификацию объектов "без звезд" предлагается проводить по результатам самооценки с помощью приложения "Мобильный инспектор". Для присвоения звездности потребуется привлечение классификаторов, требования к работе которых будут ужесточены.