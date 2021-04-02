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ВЭБ в рамках реформы сократил число зампредов в полтора раза

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ВЭБ сократил число заместителей председателя госкорпорации, следует из информации о руководстве на сайте ВЭБа.

Ирина Макиева с апреля занимает должность главного управляющего партнера по городскому развитию, Марина Романова - руководителя блока закупок и блока развития малого и среднего предпринимательства, Константин Чагай - руководителя блока обеспечения деятельности ВЭБа, Чезаре Мария Рагальини - руководителя блока представительств ВЭБа за рубежом. Все они ранее были заместителями председателя госкорпорации. Ветеран ВЭБа Сергей Лыков, занимавший должность зампреда госкорпорации с 2007 года, с апреля назначен главным доверительным управляющим ВЭБ.РФ.

"Правительство проводит реформу институтов развития, целью которой является повышение их эффективности. Ее ключевой элемент - формирование на базе ВЭБа крупного инвестиционного блока. В результате будет создана новая система управления отбором проектов ВЭБ.РФ. В рамках реформы произойдет трансформация самого ВЭБа и, как следствие, структуры управления. С 1 апреля вступили в силу новые условия оплаты труда, произошел ряд кадровых изменений, в том числе сокращение количества заместителей председателя", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

Сейчас у главы ВЭБа Игоря Шувалова три первых заместителя: это члены правления Николай Цехомский и Алексей Мирошниченко, а также Александр Браверман - теперь он единственный зампред, который не входит в состав правления госкорпорации. Должности заместителей председателя - членов правления ВЭБа занимают семь человек: Даниил Алгульян, Юрий Газарян, Олег Говорун, Артем Довлатов, Юрий Корсун, Наталья Тимакова и Светлана Ячевская. Также в правление входят старший банкир Константин Вышковский и старший вице-президент блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами Александр Тарабрин.

Состав правления госкорпорации существенно изменился в начале февраля. Новое правление в большей степени ориентировано на бизнес-повестку, отмечали тогда в ВЭБе.

ВЭБ

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