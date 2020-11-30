Институты развития будут оценивать по новой системе KPI

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Новая система KPI будет разработана для оценки эффективности реформируемых институтов развития, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсантъ".

"В части оценки эффективности институтов развития также будет реализован совершенно новый подход - новая система KPI. Она позволит видеть результаты работы и оценивать ее качество в динамике, а не оставлять подведение итогов на конец года, как это было раньше. Поможет в этом и новая система онлайн-мониторинга, которая дает для этого данные", - заявил Григоренко.

Он уточнил, что разработанная правительством система мониторинга достижения национальных целей развития России "позволяет в режиме реального времени оценить, насколько достигаются запланированные результаты".

"Принцип работы системы очень прост. Из разных источников в режиме реального времени в одну информационную систему собираются данные о выполнении заявленных целей и определенных KPI", - пояснил вице-премьер.

По его словам, которые приводит издание, "в этом году будут приняты "дорожные карты" по реорганизации институтов развития".

"Рассчитываем завершить интеграцию в первой половине следующего года. Ключевые показатели оценки эффективности институтов развития будут утверждены в 2021 году. Что же касается "сроков вообще", то реформу можно будет считать завершенной тогда, когда мы будем работать по новым KPI", - отметил Григоренко.

Он также подчеркнул, что "цель реформы - создать единый механизма управления, при котором работает такая вертикаль власти, которая бы позволяла решать задачи на всех этапах непосредственно с профильными институтами развития".

"В целом, говоря о реформе, крайне важно подчеркнуть, что она поддерживает преемственность текущих проектов. Это не перемены ради перемен. Это перемены ради улучшения того, что работает, и прекращения поддержки того, что избыточно или не работает, а также в чем давно нет необходимости", - заявил руководитель аппарата правительства РФ в беседе с газетой.

23 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил о масштабной оптимизации институтов развития. Как сообщал премьер-министр, в рамках реформы на базе ВЭБа будет сформирован крупный инвестиционный блок с передачей под его управление Корпорации МСП, РЭЦ, ЭКСАРа, "Роснано", фонда "Сколково", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.

Кроме того, часть функций еще восьми институтов развития будут перераспределены между ВЭБом и федеральными органами исполнительной власти, а сами эти институты развития будут ликвидированы. Это АО "Особые экономические зоны", Фонд развития моногородов, Российский фонд развития ИТ, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, при этом Корпорация развития Дальнего Востока после реформы продолжит функционировать как один из 12 институтов развития со специальными задачами), Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.