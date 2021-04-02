Крупнейший в РФ производитель сырого молока начнет его поставки в McDonald's

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший в России производитель сырого молока "Эконива" в апреле начнет поставки этой продукции в сеть ресторанов McDonald's, сообщает пресс-служба агрохолдинга.

Поставки молока, созданного специально для направления HoReCa, будут осуществляться в рестораны, действующие на территории Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Западного федеральных округов.

По данным компании, продукция будет применяться для приготовления молочно-кофейных напитков из классического меню McDonald's и для позиций "МакКафе".

Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's Corp. объединяет в России более 780 предприятий в 60 субъектах.

Группа "Эконива", которой владеет Ekosem-Agrar, – крупнейший производитель сырого молока в России. Стратегия компании предусматривает расширение переработки молока и производство молочной продукции в сегменте B2C.