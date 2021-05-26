"ЭкоНива" задумала продать часть бизнеса

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший в России производитель сырого молока "ЭкоНива" задумал продать часть бизнеса, следует из уведомления BGP Litigation на сайте агрокомпании.

Оно касается "необходимости согласования сделок по приобретению акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ". Речь идет о продаже инвесторам части ООО "ЭкоНива - Продукты Питания", ООО "ЭкоНива - АПК Холдинг" и ООО "ЭкоНива - АПК Черноземье". Балансовая стоимость ООО "ЭкоНива - Продукты Питания" составляет 2 915 931 000 рублей, ООО "ЭкоНива - АПК Холдинг" - 27 847 592 000 рублей, ООО "ЭкоНива - АПК Черноземье" - 6 429 288 000 рублей.

Основной владелец "Эконивы" Штефан Дюрр сказал "Коммерсанту", что идут переговоры о возможной продаже 30-50% акций в головной структуре Ekosem-Agrar AG. Раскрыть имена и другие подробности он отказался, подчеркнув, что никакие решения не приняты и не факт, что сделка в какой-либо форме состоится.

По словам двух источников газеты, в переговорах о приобретении доли в "ЭкоНиве" могут участвовать структуры председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина (занимает третье место в рейтинге Forbes с состоянием $26,2 млрд). У Лисина уже есть интересы в молочном бизнесе. В конце 2019 года его структура "Румелко-Агро" объявила о вложении 18 млрд рублей в строительство ферм на 10,8 тыс. голов в Тверской области в 2020-2022 годах.

В "Румелко" сообщили газете, что оказали "экстренную финансовую поддержку" "ЭкоНиве" как компании, "обладающей серьезным и важным потенциалом в производстве молочной продукции в стране", но детали не раскрыли. "Мы рассматриваем различные варианты сотрудничества, но в части участия в акционерном капитале пока никаких решений нет", - добавил представитель "Румелко".

Ранее источники "Коммерсанта" рассказывали, что "ЭкоНива" столкнулась со сложностями: холдинг остановил инвестиционную программу и планирует сократить более 2500 человек для оптимизации затрат. Проблемы связывались с высоким долгом. На конец июня 2020 года обязательства "ЭкоНивы" достигали 695,8 млн евро. В "Экониве" сообщали, что в июне 2020 года приняли решение о снижении темпов роста, сконцентрировав внимание на переработке молока и продвижении собственного бренда, а оптимизация численности сотрудников проводится для повышения эффективности производства.

Холдинг планирует завершить строительство трех молочных комплексов в Московской области, Татарстане и Башкирии на 9900 голов. Сроки реализации других проектов будут скорректированы.

Аналитики оценивают стоимость возможной сделки в 400 млн евро.

"ЭкоНива" управляет фермами на 207 тысяч голов с производством свыше 3 тысяч тонн сырья в сутки. Имеет четыре молочных завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. Земельный банк - свыше 630 тысяч га, что соответствует пятому месту в рейтинге крупнейших землевладельцев по версии BEFL. По итогам 2020 году выручка холдинга выросла на 15%, до 464 млн евро, EBITDA была в диапазоне 180-200 млн евро.