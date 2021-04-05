Минсельхоз увидел "определенные риски" введения маркировки молочной продукции

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ прогнозирует сохранение в этом году производства большинства видов продовольствия на уровне прошлого года, но видит ряд рисков для перерабатывающей промышленности.

"В текущем году по большинству продуктов объем производства сохранится на уровне 2020 года. Вместе с тем хотел бы обозначить определенные риски. Во-первых, это значительные инвестиции в предприятия по производству молочной продукции на приобретение оборудования для маркировки", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, "эти затраты могут потом сказаться на себестоимости готовой продукции". Со своей стороны Минсельхоз предложил ряд мер поддержки переработчиков. "Продолжаем заниматься этим вопросом, в настоящее время с коллегами из Минфина прорабатываем объемы и суммы, как мы поддержим именно переработчиков молока, - сказал он. - Вопрос по маркировке решен, мы уже интегрировали и "Меркурий" (система электронной ветеринарной сертификации - ИФ) с системой маркировки Минпромторга, уже с 1 июня начинается у нас маркировка молочной продукции".

Второй риск министерство видит в обеспеченности сырьем перерабатывающих предприятий. "В первую очередь это касается сахарной свеклы и подсолнечника. В текущем году планируем увеличить и по подсолнечнику, и по сахарной свекле посевные площади, и надеемся, что погода позволит собрать достойный урожай", - сказал министр.

Как сообщалось, по оценке Национального союза производителей молока (Союзмолоко), затраты отрасли на маркировку составят 12 млрд рублей в год.

Маркировка молочной продукции в России

Маркировка молочной продукции в добровольном режиме началась с 20 января. Обязательная маркировка будет вводиться в несколько этапов. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее. До введения обязательности маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) будет выдавать коды маркировки бесплатно.

Эксперимент по маркировке молочной продукции проходил с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). В 2019 году правительство утвердило соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в маркировке и назначило частным партнером "Оператора-ЦРПТ".

Соглашение с компанией было подписано на 15-летний срок. За это время ее инвестиции в проект составят 220 млрд рублей. Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания - 50 копеек за код (без учета НДС).