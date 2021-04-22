Минпромторг и ФНС договорились о сотрудничестве в отслеживании оборота товаров

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг, Федеральная налоговая служба и ООО "Оператор ЦРПТ", оператор системы маркировки товаров, заключили соглашение о взаимодействии в деле прослеживаемости оборота маркируемых товаров, пишет "Коммерсантъ". Предполагается, что это сотрудничество поможет чиновникам бороться с серым импортом.

По условиям соглашения, ЦРПТ будет передавать ФНС данные для контроля за правильностью начисления налогов, соблюдения требований к кассовой технике, учета выручки, а также для осуществления контрольных мероприятий. Передача данных будет проводиться через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и предоставление доступа к личному кабинету в госсистеме маркировки. ФНС будет получать всю информацию об участниках сделок и о реализованном товаре (о его стоимости, сумме НДС и так далее).

В ФНС уточнили, что обмена сведениями, составляющими налоговую тайну, в рамках соглашения не будет.

"Получаемая информация повысит прозрачность цепочек поставок, что позволит оптимизировать применение риск-ориентированного подхода в зависимости от отраслевых критериев для определения "зон риска" налоговых нарушений при проведении камеральных и назначении выездных проверок, уменьшит количество направляемых бизнесу требований и снизит в целом административную нагрузку на добросовестных налогоплательщиков", - заявили в ФНС.

Ранее Минпромторг признавал, что ему не хватает действенных инструментов для борьбы с серым импортом.

С подключением к этой работе ФНС, которая займется контролем за цепочками сомнительных поставок, периметр цифрового контроля товарооборота замыкается — что дает чиновникам основания предполагать сокращение доли контрафакта, фальсификата и серого импорта на товарных рынках уже в обозримом будущем, пишет "Коммерсантъ".