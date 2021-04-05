Гендиректор "Россети Северный Кавказ" уйдет в отставку

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Россети Северный Кавказ" досрочно прекратил полномочия генерального директора компании Виталия Иванова, говорится в сообщении ПАО.

Его полномочия прекращены с 5 апреля, а с 6 апреля исполняющим обязанности гендиректора "Россети Северный Кавказ" назначен Роман Левченко.

В пресс-службе компании "Интерфаксу" не уточнили подробностей кадровых изменений, отметив, что решение совета директоров о прекращении полномочий Иванова обусловлено его переходом на новое место работы.

Как сообщалось, 15 марта совет директоров "Россети Северный Кавказ" принял решение о назначении Левченко заместителем генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики компании. До этого назначения Левченко занимал различные руководящие должности в ООО "Корпорация СТС".

Иванов, 1970 года рождения, в 2006-2010 годах занимал должность замгендиректора по техническим вопросам - главного инженера ПАО "МРСК Сибири" (с августа 2020 года - "Россети Сибирь"), в 2010-2013 годах - должность замгендиректора по техническим вопросам - главного инженера ПАО "МРСК Юга" (с февраля 2020 года - "Россети Юг"), в 2013-2018 годах - должность замгендиректора ПАО "Россети". С ноября 2016 года по май 2017 года он был исполняющим обязанности гендиректора ПАО "МРСК Сибири", затем несколько лет был гендиректором этой компании.

ПАО "Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа. ПАО "Россети" владеет 98,61% акций компании.