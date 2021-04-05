Росгеология открыла в Кабардино-Балкарии месторождение на 90 т золота

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Росгеология" открыла в пределах Гитче-Тырныаузского рудного поля в Кабардино-Балкарии крупное месторождение золота на 90 тонн, сообщил журналистам глава компании Сергей Горьков.

Он напомнил, что по классической геологоразведке считалось, что на Кавказе больших запасов золота нет.

"И даже в Советском Союзе больших месторождений золота там не открывалось. А мы открыли крупное месторождение. И это дает нам надежды на перспективы золота на Кавказе. Не только Гитче-Тырныауз, мы видим средние месторождения золота", - сказал Горmrjd/

Гитче-Тырныаузское рудное поле расположено в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, в 7,5 км от г. Тырныауз. Площадь участка 1,67 кв. км. Лицензию на оценочные работы на рудное золото на этом участке "Росгеология" получила в 2018 году.