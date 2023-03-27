В КБР возобновят добычу и переработку вольфрамо-молибденовых руд в 2025 году

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Кабардино-Балкарии планируют завершить строительство производственных объектов, начать добычу и переработку вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения в 2025 году, сообщили "Интерфаксу" в Минпроме КБР.

Строительство и запуск в КБР производственных объектов, запланированных по проекту, оценивается в 46 млрд рублей.

В рамках проекта в республике построят рудник и обогатительную фабрику мощностью 1,5 млн тонн руды в год.

Для обеспечения промышленных объектов электроэнергией заключен договор техприсоединения с ПАО "Россети". Вместе с тем завершается строительство 13-километровой подъездной автодороги к производственной площадке. Кроме того, в 2024 году планируется завершить строительство подводящего газопровода к промышленным объектам, предусмотренным проектом.

Как сообщалось, в Кабардино-Балкарии и на Ставрополье реализуется проект по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения.

Объем капитальных вложений в проект составит около 55 млрд рублей.

Проект реализует АО "Эльбрусметалл", входящее в периметр госкорпорации "Ростех", на двух региональных площадках. Добыча и переработка руды будет осуществляться на горно-обогатительном комбинате в г.Тырныаузе (КБР), переработка концентратов горно-обогатительного комбината - на гидрометаллургическом заводе в Невинномысске (Ставропольский край). На обоих предприятиях в совокупности будет создано 900 рабочих мест.

Проект, как ожидается, в полном объеме обеспечит потребности российского рынка в вольфрамосодержащем сырье.

Правительство КБР и ГК "Ростех" утвердили для этого "дорожную карту", создали ООО "ЭГРК". Компания приобрела лицензию на разработку недр Тырныаузского месторождения стоимостью более 1 млрд рублей, выкупила горно-капитальные выработки, принадлежавшие ГУП "Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат".

Тырныаузское месторождение - самое крупное по запасам вольфрама в России и одно из крупнейших в мире. Оно содержит почти 37% разведанных на территории России запасов вольфрама. Добывающий комбинат в Тырныаузе, введенный в 1940 году и являющийся градообразующим, в начале 2000-х прекратил деятельность.