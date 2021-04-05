Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:52Заразились
на 05.04В России 4 589 540+8 646В мире 131 321 563+550 905

Рубль вечером усилил рост к доллару и развернулся вниз к евро

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Доллар несколько ускорил снижение, евро развернулся вверх на Московской бирже в понедельник вечером, рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с американской валютой.

Курс доллара составил 76,23 руб. в 19:00, что на 32,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,03 руб., подорожав на 8 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,4 копейки - до 82,44 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил рост к доллару и развернулся вниз в паре с евро вслед за их динамикой на глобальном рынке, где американская валюта демонстрирует заметное снижение после возобновления работы бирж США. Тем временем, биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Австралии продолжают оставаться закрытыми в связи с пасхальными праздниками.

Тем временем, статданные, опубликованные в пятницу, показали максимальный с августа рост числа рабочих мест в США в марте - на 916 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце опустилась до минимальных за год 6% с 6,2% в феврале.

План инвестиций в инфраструктуру общим объемом $2,3 трлн, представленный президентом США Джо Байденом на прошлой неделе, как ожидается, усилит посткризисное восстановление американской экономики, темпы которого и без того опережают рост в других регионах.

Ранее в понедельник рубль нейтрально отреагировал на решение Минфина РФ увеличить объем покупки валюты в рамках бюджетного правила до максимальных в этом году объемов. Минфин РФ с 7 апреля по 7 мая направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 185,7 млрд рублей, объем ежедневных покупок составит эквивалент 8,4 млрд рублей.

Таким образом, объемы в апреле превзойдут максимум с начала возврата Минфина к покупкам в январе этого года, который был зафиксирован в марте - 148,1 млрд рублей. Дневной объем также будет максимальным (в марте было 6,7 млрд руб.).

Цены на нефть активно снижаются в понедельник после долгого уикенда - в пятницу рынки были закрыты по случаю пасхальных праздников.

ЭкономикаОПЕК+ надувает паруса, держась за спасательный круг. ОбобщениеОПЕК+ надувает паруса, держась за спасательный круг. ОбобщениеЧитать подробнее

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник составляет $62,93 за баррель, что на 3,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,09 за баррель, что на 3,84% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том что страны ОПЕК+ согласовали график наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой возможность снижения добычи в случае необходимости.

Решения ОПЕК+ были восприняты рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов, начав торги понедельника ниже уровней закрытия пятницы, рубль немного выправил ситуацию и в ходе вечерних торгов незначительно укрепляется относительно доллара США. "Сдерживают рост российской валюты, в первую очередь, геополитические факторы, а сегодня к ним добавилась еще и слабеющая нефть. Баррель Brent теряет порядка $2 и торгуется ниже $63. Не добавил поддержки рублю и Минфин, который в рамках бюджетного правила планирует купить валюту на 185,7 млрд рублей в период с 7 апреля по 7 мая. Для сравнения: в марте Минфин купил валюты чуть менее чем на 150 млрд рублей", - подчеркивает Голубов.

"В ближайшее время на рубль окажут существенное влияние данные по инфляции за март, а также планы Минфина по валютным интервенциям. В период с 7 апреля по 7 мая финансовое ведомство будет ежедневно направлять на покупку валюты в рамках бюджетного правила 8,4 млрд рублей по сравнению с 6,7 млрд рублей в предыдущий период. Инфляция в РФ могла ускориться до 5,8% по итогам марта или даже превысить данное значение. Вероятность очередного повышения ставки ЦБ РФ остается высокой. В марте деловая активность в сфере услуг России выросла до 55,8 п. с февральских 52,2 п. Подобная динамика также может сопровождаться ростом цен на услуги. Доходности рынка ОФЗ уже отражают вероятное ужесточение денежной политики до 5,0-5,5%. Во всяком случае, текущие доходности ОФЗ становятся интересны инвесторам. На прошлой неделе Минфин смог на двух аукционах разместить объем бумаг, который сравним с общим объемом размещений с начала года", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 апреля на 53,18 копейки, до 76,6052 руб., и увеличил курс евро на 40,42 копейки, до 89,9958 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в понедельник на 32,82 копейки по отношению к пятнице и составил 76,4243 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 17,06 копейки и составил 76,3778 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 946,759 млн, из которых $438,471 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 508,288 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Торги по евро расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в понедельник из-за выходного дня в европейских странах. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 12,69 копейки и составил 89,8533 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR267,96 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,55% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей - 4,92% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 5,33% и 5,42% годовых.

курсы валют рубль доллар евро

Новости по теме

Новости

Google выиграл у Oracle в суде многолетнюю тяжбу об использовании Java

Google выиграл у Oracle в суде многолетнюю тяжбу об использовании Java

Кудрин не исключил снижения бедности в РФ в 2 раза уже к 2024 году

Кудрин не исключил снижения бедности в РФ в 2 раза уже к 2024 году

Кудрин призвал расширить полномочия регионов по использованию их бюджетов

На новую госпрограмму развития Арктики выделят 15 млрд рублей

Минфин с 7 апреля увеличит покупку валюты до максимума с начала года

Минфин с 7 апреля увеличит покупку валюты до максимума с начала года

"ДОМ.РФ" выявил утечку данных граждан, обращавшихся за кредитом

Украина ввела санкции против 10 российских предприятий

Украина ввела санкции против 10 российских предприятий

РКН продлил замедление трафика Twitter до 15 мая

Экономический кризис

Минсельхоз занялся распределением поставок сахара ритейлу

Минсельхоз занялся распределением поставок сахара ритейлу

LG Electronics прекратит выпускать смартфоны

LG Electronics прекратит выпускать смартфоны
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');