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Импорт легковых машин в РФ в январе-феврале взлетел на 57,7%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Физические объемы импорта легковых автомобилей в РФ в январе-феврале 2021 года подскочили на 57,7% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 41,8 тысячи шт., свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В стоимостном исчислении импорт легковых машин за этот период вырос на 51,3%, до $1,062 млрд. В феврале 2021 г. при этом было импортировано 23,9 тыс. легковых автомобилей на $632,5 млн (на 33,5% больше показателя января текущего года по объемам и на 47,1% больше - по стоимости).

Импорт грузовиков в январе-феврале подскочил на 40,7%, до 3,8 тыс. шт. на $258,4 млн (+48% по стоимости относительно января-февраля 2020 г.). При этом в феврале было импортировано 1,9 тыс. грузовиков на $25,5 млн (столько же по объемам и на 41% больше по стоимости к январю).

Экспорт легковых автомобилей в РФ в физическом выражении в январе-феврале 2021 г. вырос 12%, до 11,3 тыс. шт. на $164,7млн (+10,8%). В феврале при этом было экспортировано 6,6 тыс. автомобилей на $101,7 млн (на 40,4% и на 61,4% больше, чем за январь).

Грузовых автомобилей в январе-феврале 2021 г. было экспортировано на 16,7% больше, чем годом ранее - 3,8 тыс. шт. на $44,3 млн (+20,7%). В феврале из РФ было вывезено 780 грузовиков на $25,5 млн (+30% по объемам и +35,6% по стоимости к январю 2021 г.).

ФТС также приводит статистику импорта в РФ частей и принадлежностей моторных транспортных средств. Так, в январе-феврале 2021 г. их было ввезено 205 тыс. тонн на $1,4 млрд (+12% по объемам и +15,5% по стоимости к январю-февралю 2020 г.). При этом в феврале импорт по данной статье составил 106 тыс. тонн на $733,6 млн (на 7,2% больше и на 9,1% больше к январю 2021 г. соответственно).

Основными производителями легковых машин в РФ являются АО "АвтоВАЗ", группа "Соллерс" ("УАЗ"; СП с Ford, Mazda и Isuzu), АО "Рено Россия" (завод Renault в Москве), ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге), ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (завод Nissan в Петербурге), ООО "Тойота Мотор" (завод Toyota в Петербурге), ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" (завод китайской Great Wall в Тульской области), ООО "Фольксваген Груп Рус" (завод Volkswagen в Калуге), ООО "ПСМА Рус" (завод PSA в Калуге) и калининградский "Автотор"; грузовых - ПАО "КАМАЗ", группа "ГАЗ" и автозавод "Урал".

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