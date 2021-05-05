Импорт легковых машин в РФ в I квартале взлетел на 47,3%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Физические объемы импорта легковых автомобилей в РФ в январе-марте 2021 года подскочили на 47,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 76,9 тыс. шт., свидетельствуют предварительные данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В стоимостном исчислении импорт легковых машин за этот период вырос на 42,7%, до $1,926 млрд.

В марте 2021 года при этом было импортировано 35,1 тыс. легковых автомобилей на $863,8 млн (на 46,9% больше показателя февраля текущего года по объемам и на 36,6% больше - по стоимости).

Импорт грузовиков в январе-марте подскочил на 36,7%, до 6,7 тыс. шт. на $461,7 млн (+69,1% по стоимости относительно января-марта 2020 г.). При этом в марте было импортировано три тысячи грузовиков на $203,3 млн (на 57,9% больше по объемам и на 35,5% больше по стоимости к февралю).

Экспорт легковых автомобилей в РФ в физическом выражении в январе-марте 2021 года вырос 10,7%, до 18,6 тыс. шт. на $283 млн (+19,7%). В марте при этом было экспортировано 7,3 тыс. автомобилей на $118,3 млн (на 10,6% и на 16,3% больше, чем за февраль).

Грузовых автомобилей в январе-марте 2021 года было экспортировано на 9,5% больше, чем годом ранее - 2,3 тыс. шт. на $68,8 млн (+1,8%). В марте из РФ было вывезено 1 тыс. грузовиков на $24,5 млн (+25% по объемам и -3,9% по стоимости к февралю 2021 г.).

ФТС также приводит статистику импорта в РФ частей и принадлежностей моторных транспортных средств. Так, в январе-марте 2021 года их было ввезено 335,4 тыс. тонн на $2,3 млрд (+12,1% по объемам и +19% по стоимости к январю-марту 2020 г.). При этом в марте импорт по данной статье составил 130,4 тыс. тонн на $941,1 млн (на 22,9% больше и на 28,1% больше к февралю 2021 г. соответственно).