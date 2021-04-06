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"ВТБ Капитал Инвестиции" хочет создать маркетплейс на платформе своего приложения

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал Инвестиции" планирует создать маркетплейс на платформе "ВТБ Мои Инвестиции", ведет переговоры с Банком России об изменении законодательства по допуску профучастников и банков к этому виду деятельности, сообщил журналистам главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

"У кого не будет инвестиционной платформы, будет просто не в рынке. Мы хотим, чтобы Центральный банк пересмотрел свою позицию по маркетплейсам (у нас диалог такой идет). Сейчас маркетплейс не могут создавать профучастники и коммерческие банки. Я надеюсь, что до конца года эта история поменяется. Планируем в инвестиционную платформу "ВТБ Мои Инвестиции" добавить функцию маркетплейса, то есть мы хотим стать самым крупным маркетплейсом в этой стране", - сказал он.

Согласно видению Потапова, после изменения регулирования компания сможет предоставлять не только продукты своего банка и входящих в его группу компаний (депозиты, страхование, коллективное инвестирование (ОПИФ), пенсионные продукты), но и других организаций, не связанных с ВТБ. "Может быть, можно будет увидеть и депозиты других банков, это тоже не исключено", - пояснил он, отметив, что не хочет добавлять на эту платформу продукты, которые не являются инвестициями или сбережениями, превращая ее, по сути, в экосистему.

Закон о регулировании работы маркетплейсов

Как сообщалось, закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", который регулирует работу маркетплейсов, вступил в силу в июле 2020 года. Через маркетплейсы граждане могут инвестировать свободные средства: заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, совершать сделки с финансовыми инструментами.

Обеспечением совершения сделок между финансовыми организациями или эмитентами и физлицами занимаются операторы финансовой платформы, которые должны быть созданы в форме АО. Сейчас оператор не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью кредитной организации, за исключением деятельности организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария или регистратора. В конце марта 2021 года Госдума приняла в первом чтении поправки в этот закон, согласно которым, доступ к услугам маркетплейсов могут получить юридические лица - представители малого и среднего предпринимательства (МСП).

У группы ВТБ уже есть маркетплейс: в ноябре 2020 года "ВТБ Регистратор" запустил платформу, на которой можно купить субфедеральные облигации, не торгующиеся на бирже.

Сейчас "ВТБ Капитал инвестиции" предоставляет свои технологии другим компаниям. Например, с помощью открытого API (программный интерфейс приложения) была создана инвестиционная платформа "Яндекса", Почта банка, а также РБК. По словам Потапова, сейчас ведутся переговоры о создании такой платформы с еще одним крупным игроком, однако компания хочет предоставлять свои услуги и более мелким участникам, но этого не позволяет законодательство.

"В России до сих пор нет понятного регулирования API, которое бы разделяло ответственность между сторонами. Проблема в том, что я не могу дать API никому, кроме серьезного игрока. Почему мы делали проект с "Яндексом"? Потому что я понимаю, как мы можем разделить ответственность: потому что у меня регуляторная деятельность, а у него "витрина" и его клиенты. А когда ко мне придет no name и скажет, что хочет нашу инвестиционную платформу, сделать ее white label и предоставлять на ней, например, свое инвестиционное консультирование - я не против, но когда что-то произойдет с клиентом, которого привел этот человек, по закону отвечаю я. И это большая проблема, которая тормозит развитие открытых API с точки зрения инвестиционных платформ", - отметил он, добавив, что компания готова быть частью экосистемы, или частью super app.

ВТБ Капитал инвестиции ВТБ Мои инвестиции ВТБ Владимир Потапов ЦБ РФ

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