В России вступил в силу закон о "супермаркете финансовых продуктов"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон о регулировании в России так называемого супермаркета финансовых продуктов (marketplace). Закон вступил в силу со дня его официального опубликования.

Концепция marketplace изложена в основном законе ("О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы") и корреспондирующих поправках, которые содержатся в документе-спутнике.

Через marketplace граждане смогут инвестировать свободные средства: заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, совершать сделки с финансовыми инструментами. Договор в пользу третьего лица при помощи такой платформы может быть заключен только при покупке полиса страхования, все остальные - исключительно с организацией и самим клиентом. Оператор финансовой платформы не вправе взимать вознаграждение со страхователя при заключении договора обязательного страхования.

В законе прописывается право эмитентов (в значении закона "О рынке ценных бумаг") напрямую через финансовую платформу предлагать финансовые сделки со своими ценными бумагами. Сторонами сделок с ценными бумагами могут быть только физлица с одной стороны и эмитенты ценных бумаг, а также лица, действующие по их поручению (дилеры), с другой стороны. При этом по финансовым сделкам с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, покупателями ценных бумаг могут выступать только физлица.

Обеспечивать совершение сделок между финансовыми организациями или эмитентами и физлицами будет оператор финансовой платформы, который должен быть создан в форме АО. Оператор не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью кредитной организации, за исключением деятельности организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария или регистратора.

Оператор не должен быть стороной финансовых сделок, совершаемых с использованием финансовой платформы. Он будет проводить расчеты с использованием специального счета. Через этот счет клиентам будут начисляться доходы от сделок, а также списываться средства за предоставления услуг. Счет должен быть открыт только в банке, являющемся расчетным центром системно значимой платежной системы, или в кредитной организации, которой присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного ЦБ РФ.

Минимальный размер собственных средств оператора электронной платформы составляет 100 млн рублей. Реестр операторов будет вести ЦБ.

Поскольку через инвестиционные платформы можно будет открывать банковские вклады, то в поправках прописываются особенности получения застрахованной части вкладов (1 млн 400 тыс. рублей) в АСВ: так, возмещение будет направлено на счет клиента автоматически, не нужно будет писать заявление.

В законе отдельная статья посвящена требованиям к размещению информации о финансовых сделках. Так, информация не должна содержать гарантии или обещания в будущем доходности вложений, в том числе если они основаны на реальных показателях в прошлом. Возможно размещение информации только для продуктов с фиксированной доходностью.

Все расходы потребителя должны быть прописаны при совершении сделки. "При размещении оператором финансовой платформы информации о финансовых сделках посредством сравнения условий финансовых сделок должно быть исключено прямое или косвенное влияние получаемого оператором финансовой платформы вознаграждения или иных конфликтов интересов на перечень сравниваемых финансовых сделок и результаты такого сравнения", - говорится в документе.

До 1 января 2023 года на операторов финансовых платформ не распространяются нормативные акты Банка России, утверждающие отраслевые стандарты бухгалтерского учета.

Закон был принят Госдумой 9 июля и одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года.