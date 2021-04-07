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Экспортеры пшеницы из РФ выиграли 5 из 6 лотов на тендере по поставкам в Египет

Экспортеры пшеницы из РФ выиграли 5 из 6 лотов на тендере по поставкам в Египет
Фото: Matthias Bein/picture alliance via Getty Images

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Экспортеры российской пшеницы выиграли пять из шести лотов на очередном тендере египетской GASC (госкомпания по закупкам зерна), завершившемся во вторник вечером.

Это свидетельствует о том, что российские экспортеры быстро адаптируются к новым регуляторным правилам, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Как сообщили "Интерфаксу" в Союзе, на тендер было выставлено 345 тыс. тонн пшеницы (6 лотов), у российских компаний куплено 290 тыс. тонн (5 лотов). Цены составили $233-234 за тонну (FOB). Поставка - с 1 по 10 августа.

"Это, безусловно, позитивный сигнал всему мировому рынку, - подчеркнул Зернин. - Российские экспортеры зерна быстро адаптируются к новой регуляторной среде и не планируют терять конкурентоспособность на мировом рынке".

В РФ с 15 февраля введена квота на экспорт зерна в объеме 17,5 млн тонн. В ее рамках поставки пшеницы облагаются пошлиной в 50 евро за тонну. Со 2 июня начнет действовать зерновой демпфер.

Союз экспортеров зерна Египет GASC Эдуард Зернин

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