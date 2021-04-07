Цены на российскую пшеницу упали до $238/т из-за низкого спроса

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Индикативные экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) за неделю снизились на $14, до $238 за тонну, из-за низкого спроса, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс".

Как заявил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, рынок в настоящее время неактивен, спроса на российскую пшеницу нет. Цена пшеницы нового урожая снизилась на $1,5, до $227-228 за тонну.

В то же время, отметил он, прошедший во вторник тендер египетской GASC (госкомпания по закупкам зерна), на котором российские экспортеры выиграли пять из шести выставленных лотов, является свидетельством того, что спрос со стороны импортеров формируется на высоком уровне, а российская пшеница восстанавливает свою конкурентоспособность в новом сезоне. "Причем это происходит на ценовых уровнях, которые существенно выше тех, что были в начале прошлого сезона, когда пшеница котировалась в пределах $195-200 за тонну", - обратил внимание Павенский.

Руководитель центра напомнил, что Египет закупил 345 тыс. тонн пшеницы с поставкой с 1 по 10 августа, из них 290 тыс. тонн – российской по $234 за тонну (FOB), с учетом дополнительных издержек это соответствует текущим рыночным ценам на условиях FOB.

Павенский также сообщил, что цены на пшеницу (4 класс, протеин 12,5%) в глубоководных портах оставались на уровне 14,5 тыс. рублей за тонну (без НДС). "Закупочная активность крайне низка. При закупках по горящим контрактам цена достигает 15 тыс. рублей за тонну", - сказал он, напомнив, что в прошлом году цена составляла 15,7 тыс. рублей за тонну.

Цены на внутреннем рынке пшеницы снижались в южных регионах и оставались на прежних уровнях в центре, Поволжье и Сибири.

Павенский также сообщил, что, по уточненным данным, экспорт зерна в марте составил около 2,46 млн тонн, в том числе 902 тыс. тонн пшеницы, 665 тыс. тонн ячменя и 877 тыс. тонн кукурузы. Прогноз экспорта на апрель составляет около 1,7 млн тонн, в том числе около 0,9 млн тонн пшеницы, около 0,5 млн тонн ячменя, около 0,3 млн тонн кукурузы.