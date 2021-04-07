Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,8%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и подросшей нефти (Brent торгуется у $63 за баррель) и сохраняющихся антироссийских санкционных рисков; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,8%, при этом первая реакция акций Сбербанка на неплохой квартальный отчет оказалась нейтральной.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3485,54 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1416,1 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,7%.

Доллар стоит 77,55 рубля (+0,29 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,631% годовых (-1,5%).

Подешевели акции "Северстали" (-1,7%), "НЛМК" (-1,6%), "ММК" (-1,5%), "Газпром нефти" (-0,8%), банка ВТБ (-0,8%), "Норникеля" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), расписки Ozon (+0,3%), бумаги "Аэрофлота" (+0,2%), Московской биржи (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Стабильны акции Сбербанка (-0,04% и +0,03% "префы").

Сбербанк в марте получил 103,26 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 62,11 млрд руб. годом ранее и 92,57 млрд руб. в феврале, сообщил банк. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом квартале составила 282,52 млрд руб. против 218,65 млрд руб. годом ранее.

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби сообщил журналистам, что Пентагон "внимательно, очень внимательно" следит за перемещением российских войск на границе с Украиной и хотел бы получить от российской стороны разъяснения по этому поводу. "Мы продолжаем выступать(...) за территориальную целостность и суверенитет Украины, продолжаем призывать Россию не допускать провокаций и не нагнетать напряженность", - заявил представитель американского Минобороны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об обеспокоенности ограничениями свободы СМИ, вводимыми в России. Об этом говорится в размещенном на сайте госдепартамента сообщении о встрече Блинкена с исполняющим обязанности генерального директора Агентства США по глобальным СМИ (USAGM) Келу Чао.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил во вторник, что ни Россия, ни Китай, по мнению Вашингтона, не желают получения Ираном ядерного оружия, а у США совпадают интересы с Москвой и Пекином в отношении ядерной программы Тегерана.

Оценки аналитиков

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Иван Авсейко, Украина вновь стала центром геополитической напряженности, что стимулирует отток портфельных инвестиций нерезидентов, давит на рубль и российские активы. Президент Украины в разговоре с генсеком НАТО призвал поддержать план действий для вступления страны в североатлантический альянс, назвав это единственным способом прекратить войну на Донбассе.

Владимир Зеленский также призвал членов НАТО усилить военное присутствие в черноморском регионе, сказав, что это станет "мощным сдерживающим фактором" для России. Вступление Украины в НАТО только усугубит ситуацию - такова официальная позиция РФ, которая называет ситуацию на востоке Украины очень напряженной.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, перед Россией в этом году стоит несколько задач и она не намерена ставить их реализацию под угрозу из-за эскалации конфликта в восточной Украине. Среди них - завершение строительства "Северного потока 2" и возможность избежать худшего сценария американских санкций. Кроме того, президент РФ Владимир Путин рассчитывает занять внятную и важную позицию в дискуссии, посвященной глобальным климатическим изменениям, которая в том числе включает Международный саммит по климатическим изменениям (22-23 апреля).

Санкционные риски для России сохраняются высокими, и любая эскалация конфликта в восточной Украине будет усиливать как риск негативного восприятия РФ в глазах мирового сообщества, так и риск более жесткого сценария санкций, а именно экономических рестрикций, в отличие от более мягкого варианта персональных санкций.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, у инвесторов в США пока сохраняется установка на апрельское ралли, а на российском рынке снижение происходит в рамках боковой динамики - эскалацию напряженности на Украине инвесторы никак не могут игнорировать. Украинская делегация отказалась ехать на заседание трехсторонней контактной группы в Минске.

Если инвесторы покупают акции, то это акции золотодобывающих компаний, потому что золото пока не выбрало потенциал роста - ближайшее сопротивление находится в районе $1760 за унцию. Оснований для паники пока не видно - котировки таких акций, как Сбербанк, например, были сильно перегреты. Если бы "быки" в Сбербанке преодолели локальный максимум 296 рублей за акцию, то коррекция отложилась бы на неопределенное время, но пока приходится проявлять осторожность с покупками. По "Газпрому" похожая ситуация - котировки не смогли закрепиться выше уровня 232 рубля.

Если снять неопределенность с грядущими санкциями США, которые могут ужесточиться из-за событий на Украине, то на рынок поступят свежие деньги. Так что перспектива у рынка акций РФ есть. Цены на нефть выглядят не очень сильными, но российские нефтяные акции при ценах барреля Brent выше $60 не выглядят дорогими. Вопрос исключительно в геополитике. По индексу РТС поддержка проходит в районе 1410-1415 и 1360 пунктов, вероятно появление покупок уже вблизи уровня 1410 пунктов.

В среду глава ФРС Джером Пауэлл совместно с директором ВТО примут участие в виртуальном семинаре, посвященном глобальной экономике. Также будут опубликованы протоколы с мартовского заседания FOMC ФРС США. Обнадеживает то, что индекс Nasdaq пробил наверх сильное сопротивление 13 620 пунктов. У инвесторов в США сохраняется установка на апрельское ралли, поскольку американская экономика оправляется от последствий пандемии значительно быстрее, чем ожидали многие эксперты, отмечает Верников.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,04-0,3% после того, как днем ранее индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы.

План Байдена и бюджетное "примирение"

Советник Сената США Элизабет Макдоноу в понедельник, 5 апреля, объявила, что демократы могут снова использовать процедуру бюджетного "примирения", которая позволяет принимать законы простым большинством голосов. Это может способствовать утверждению плана инфраструктурных инвестиций объемом $2,3 трлн, который ранее представил президент США Джон Байден, пишет MarketWatch.

Однако сенатор-демократ Джо Манчин высказался против повышения корпоративного налога до 28% с 21% для финансирования инфраструктурных расходов. Позиция Манчина говорит о трудностях, на которые может натолкнуться принятие плана, несмотря на использование бюджетного "примирения".

Министр финансов США Джанет Йеллен поддержала введение минимального глобального корпоративного налога, сообщает The Wall Street Journal. Эта мера позволит избежать роста преимуществ иностранных компаний в случае повышения корпоративного налога в Соединенных Штатах и налоговой нагрузки на прибыль американских компаний за рубежом, отмечает газета.

Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) во вторник улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года - в 5,2%).

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Цены на нефть

Нефть утром в среду делает попытки роста на фоне прогнозов улучшения ситуации в мировой экономике и повышения спроса на энергоносители; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $63,05 за баррель (+0,5% и +1% во вторник), майская цена WTI - $59,62 за баррель (+0,5% и +1,2% накануне).

Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США повысило прогноз спроса на жидкие углеводороды в 2021 году на 0,2 млн б/с по сравнению с предыдущим прогнозом - до 97,7 млн б/с. EIA ожидает также, что мировые запасы нефти упадут на 1,8 млн б/с в первой половине 2021 года.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 2 апреля, на 2,62 млн баррелей в сутки (б/с). Неделей ранее запасы выросли на 3,91 млн б/с. Официальный доклад Минэнерго США о запасах сырья будет опубликован в среду в 17:30 по Москве.