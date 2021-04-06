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МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3,8%

Прогноз роста мировой экономики повышен до 6%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 3,8% с 3%, ожидавшихся им в январе, и 2,8%, прогнозировавшихся в октябре прошлого года.

Мировая экономика, по мнению МВФ, вырастет в текущем году на 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года - в 5,2%). Такие оценки приводятся в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries), опубликованном МВФ во вторник.

Оценка МВФ теперь несколько расходится с официальным прогнозом Минэкономразвития на 2021 год - 3,3%, который был сделан еще в сентябре. При этом глава министерства Максим Решетников на прошлой неделе анонсировал незначительный пересмотр этого прогноза в сторону снижения на фоне меньшего падения ВВП в 2020 году, чем ожидалось (ВВП РФ в 2020 году упал на 3% при прогнозе Минэкономразвития в 3,9%, поэтому база 2020 года будет более высокая, чем закладывало министерство в сентябре при прогнозе на 2021 год).

Ожидания МВФ по росту российской экономики в 2022 году также выше текущего прогноза Минэкономразвития - 3,8% против 3,4%.

Согласно действующему прогнозу ЦБ, рост ВВП РФ в 2021 году будет в интервале 3-4%, в 2022 году - в интервале 2,5-3,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом в конце марта, по росту ВВП на 2021 год равняется 2,9%. Более существенные расхождения у экономистов с официальными прогнозами по динамике ВВП в 2022 году - аналитики ожидают замедления роста российской экономики до 2,2%.

Инфляция

Также МВФ прогнозирует инфляцию в РФ в 2021 году на уровне 3,7%, в 2022 году - 3,5%. Эта оценка пока совпадает с текущим прогнозом Минэкономразвития, но, возможно, он будет повышен в апреле. ЦБ в феврале уже повысил свой прогноз на 2021 год до 3,7-4,2% с 3,5-4% и уже анонсировал дальнейшее повышение прогноза на опорном заседании в конце апреля.

В 2022 году аналитики прогнозируют инфляцию на уровне таргета - 4,0% (также 4,0% по опросу месяц назад), прогноз Минэкономразвития и ЦБ - также 4,0%.

Рост мировой экономики в 2022 году, по мнению фонда, составит 4,4%, что на 0,2 п.п. превышает январские ожидания.

Экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2021 году вырастет на 6,7% (предыдущий прогноз - 6,3%), в 2022 году - на 5% (прогноз не изменился).

Прогнозы МВФ по другим странам

МВФ повысил прогноз роста экономики Китая в 2021 году до 8,4% с 8,1%, в 2022 году ожидает роста на 5,6%.

Фонд продолжает существенно улучшать оценку роста ВВП Индии в текущем году - до 12,5% (было 11,5% в январе и 8,8% в октябре), в следующем году ждет подъема на 6,9%.

Бразильская экономика, по мнению МВФ, вырастет на 3,7% (было 3,6%), в 2022 году - на 2,6%.

Прогноз по росту ВВП развитых стран в 2021 году улучшен на 0,8 процентного пункта - до 5,1%, в 2022 году ожидается рост на 3,6%.

Подъем американской экономики в 2021 году ускорится до 6,4% (предыдущий прогноз - 5,1%), в 2022 году он составит 3,5% (январский - 2,5%).

Оценка роста экономики стран еврозоны повышена до 4,4% с 4,2% (в октябре прогнозировался более активный рост - на 5,2%), в 2022 году ожидается 3,8%.

Существенно улучшен прогноз роста ВВП Италии в 2021 году - 4,2% против январских 3%. Прогноз для Испании повышен на 0,5 п.п. - до 6,4%, Германии - на 0,1 п.п., до 3,6%, Франции - на 0,3 п.п., до 5,8%.

Экономика Великобритании вырастет, по оценке МВФ, в 2021 году на 5,3% (прогноз улучшен на 0,8 п.п.), в 2022 году - на 5,1%; Японии - на 3,3% (предыдущая оценка - 3,1%), в 2022 году - на 2,5%.

МВФ

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