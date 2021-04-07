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Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ на 29%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк России в марте 2021 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 66,3% - до 103,3 млрд рублей по сравнению с 62,1 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в сообщении банка.

В I квартале 2021 года чистая прибыль Сбербанка выросла на 29,2% - до 282,5 млрд рублей по сравнению с 218,7 млрд рублей за аналогичный период 2020 года.

"Рекордные результаты в марте стали возможны благодаря сильной потребительской активности, сохранению высоких темпов роста розничного кредитования и стабильному качеству кредитного портфеля", - приводятся слова финансового директора Сбербанка Александры Бурико в сообщении.

Чистый процентный доход в I квартале 2021 года вырос на 13,4% - до 376,1 млрд рублей. Положительное влияние оказали рост объема работающих активов, а также снижение нормы отчисления в фонд страхования вкладов, которое произошло в мае 2020 года, отмечает банк.

Чистый комиссионный доход в январе-марте текущего года составил 125,8 млрд рублей, увеличившись на 5,7%.

Расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в I квартале 2021 года составили 54,1 млрд рублей против 178,8 млрд рублей расходов годом ранее. Расходы за март составили 16,7 млрд рублей (включая досоздание резервов по валютным кредитам в сумме 4 млрд рублей) против 109,4 млрд рублей расходов в марте 2020 года (в том числе по валютным кредитам расходы тогда составили 60 млрд рублей).

Операционные расходы в январе-марте 2021 года составили 149,2 млрд рублей, увеличившись на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Такая динамика обусловлена низким уровнем расходов в конце I квартала 2020 года в связи с введением режима нерабочих дней и замедлением деловой активности, а также более равномерной календаризацией расходов в 2021 году, отмечает банк. Без учета данных факторов темп роста операционных расходов в январе-марте 2021 года не превышает 3%. Отношение расходов к доходам составило 27%.

Базовый и основной капиталы банка в марте 2021 года увеличились за счет аудита прибыли 2020 года: базовый капитал вырос на 20,6% - до 4,310 трлн рублей, основной капитал - на 19,8%, до 4,460 трлн рублей. Общий капитал увеличился в марте на 1,6% - до 4,862 трлн рублей.

Сбербанк Александра Бурико

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