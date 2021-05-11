Сбербанк в апреле получил рекордную прибыль по РСБУ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк в апреле заработал рекордную чистую прибыль по РСБУ в размере 103,6 млрд рублей, всего за четыре месяца - 386,1 млрд рублей, что в 1,7 раза больше результата за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка.

Рентабельность капитала составила 25,4%, рентабельность активов - 3,7%.

"В апреле темпы роста бизнеса отражают эффект низкой базы 2020 года. При этом важно отметить положительную динамику и на месячном базисе: мы выдали рекордный объем розничных кредитов, нарастили ипотечный портфель на 2,9%, привлекли более 4% дополнительных средств физических лиц. Отношение операционных расходов к доходам осталось на уровне ниже 30%. В результате чистая прибыль за первые четыре месяца составила 386 млрд руб., а рентабельность капитала 24,1%. Важным фактом апреля стал переход на стандартизированный подход в расчете операционного риска, что позволит нам повысить эффективность использования капитала", - прокомментировала отчетность финансовый директор банка Александра Бурико.

Чистый процентный доход вырос на 12,9% и составил 503 млрд рублей за счет роста кредитного портфеля. Положительное влияние также продолжает оказывать снижение нормы отчисления в фонд страхования вкладов, которое произошло в мае 2020 года.

Чистый комиссионный доход составил 175,4 млрд рублей, что на 16,3% больше аналогичного периода прошлого года. Такая динамика во многом объясняется низкой базой апреля 2020 года, когда резко снизилась транзакционная активность клиентов на фоне ограничительных мер, вызванных пандемией (рост чистого комиссионного дохода в апреле 2021 года составил 55,6%). Основной вклад обеспечили операции с банковскими картами и эквайринг, которые больше всего пострадали в прошлом апреле: их совокупный рост составил 28% за четыре месяца. По мере восстановления экономической активности также растут доходы по расчетным операциям клиентов: на 18% за четыре месяца.

Операционные расходы составили 207,3 млрд рублей, увеличившись на 10,5%. Такая динамика обусловлена низким уровнем расходов в марте-апреле 2020 года в связи с введением режима нерабочих дней и замедлением деловой активности, а также более равномерной календаризацией расходов в 2021 году. Отношение расходов к доходам составило 27,6%.

Расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за четыре месяца составили 67,7 млрд рублей. Расходы за апрель составили 13,6 млрд рублей, включая восстановление резервов по валютным кредитам в сумме 4,8 млрд рублей в связи с динамикой курсов основных валют. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности остается стабильным на уровне 2,2.