Правительство одобрило плавающую пошлину на масло и скорректировало пошлину на подсолнечник

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ скорректировало экспортную пошлину на подсолнечник и одобрило плавающую пошлину на подсолнечное масло. В нее введен корректирующий коэффициент в $50 за тонну.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, соответствующие постановления утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Это позволит стабилизировать цены на данные товары на внутреннем рынке, подчеркивается в сообщении.

С 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно подсолнечник будет облагаться вывозной пошлиной по ставке 50%, но не менее $320 за 1 тонну. Кроме того, до 31 августа 2022 года продлевается действие 30%-ной пошлины на рапс.

В отношении подсолнечного масла с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70%-ная пошлина. "Ее будут взымать с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Для установления индикативной цены Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка. Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться на сайтах госорганов.