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Набиуллина призвала быстрее отказаться от ограничения цен

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Административное ограничение цен искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства, необходимо отказываться от использования этой меры как можно быстрее, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе сессии "Биржевого форума", организованного "Московской биржей".

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"Что касается трансляции мировой инфляции в российскую инфляцию. Эта трансляция вроде, с одной стороны, временный фактор, с другой стороны, так как у нас инфляционные ожидания могут быть подвижными, повышаться, они могут транслироваться на цены на широкий круг товаров. Конечно, на мой взгляд, от административного ограничения цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства", - сказала она.

"Действительно, демпферы показали себя достаточно эффективно на рынке нефтепродуктов, и поэтому есть желание, может быть, волатильность по многим товарам смягчать, но здесь надо быть тоже очень аккуратными, чтобы не увлекаться этими механизмами. Главное, что демпфер, на мой взгляд, должен быть понятный и прозрачный для производителей", - заявила Набиуллина.

По мнению главы ЦБ, демпфер должен быть нейтральным для бюджета и не должен подменять рыночное ценообразование, иначе можно получить негативный эффект.

Участвовавший в сессии министр финансов Антон Силуанов, подтвердил, что подмены рыночного ценообразования не планируется. "Демпфер, таможенно-тарифная политика - это исключительно экономические меры воздействия. И я согласен с Эльвирой Сахипзадовной, и в планах правительства, что это бюджетно-нейтральное решение", - указал он.

Эльвира Набиуллина Антон Силуанов

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