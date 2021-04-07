Кудрин счел, что выплаты семьям с детьми предотвратили существенный рост бедности

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет в 2020 году предотвратили существенный рост бедности, сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Доплаты семьям на ребенка, которые были проведены, до 3 лет и разовые выплаты - в целом предотвратили рост бедности в стране на 2%", - сказал Кудрин в Госдуме в среду.

Он отметил, что небольшой рост все-таки произошел, однако "благодаря таким мерам, мы предотвратили существенное ухудшение ситуации".

"Поэтому, несмотря на такой глубокий кризис, ситуация изменилась не намного в худшую сторону. Это одна из самых эффективных мер, которая проводилась в части поддержки населения в этот год", - подчеркнул Кудрин.