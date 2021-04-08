Титов предложил американцам выстраивать с РФ "бизнес-интернационал"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российский и американский бизнес должны развивать прямой и независимый диалог без политической составляющей, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Бизнес сегодня страдает просто от того, что рушатся связи, и причина не только в COVID. Я думаю, что американский бизнес тоже испытывает трудности из-за многих вещей. Сегодня мы видим невероятный политический популизм, который охватил все страны - и нас, и Запад, практически весь мир", - сказал Титов на встрече с Американской торговой палатой, его слова приводит пресс-служба бизнес-омбудсмена.

По мнению Титова, "бизнес становится заложником абсолютно не зависящих от него вещей", и надо выстраивать отношения на уровне бизнеса.

"Но пока в процессе задействована политика, нормального диалога не получится... Это должен быть независимый бизнес-диалог, бизнес должен говорить, что хочет от власти, объяснять, что нельзя не учитывать интересны бизнеса, поскольку эти интересы свалятся на нее же через социальные проблемы. Нам нужно выстраивать своего рода "бизнес-интернационал", - сказал Титов.

Основатель консалтинговой компании The Lighthouse Group Йерун Кеттинг считает, что проблемы малого и среднего бизнеса в России связаны не с политикой или COVID-19, а с ухудшающимся бизнес-климатом.

"То, что мы действительно видим - с каждым днем ухудшается деловой климат в России с точки зрения налоговой, таможенной и административной нагрузки. Все это требует много денег, времени и повышает риски ведения бизнеса в России", - приводит слова Кеттинга пресс-служба.

Еще одной проблемой он считает увеличение количества уголовных дел, связанных с таможенными нарушениями, в частности по статье 194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей".