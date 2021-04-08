Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:26Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 103 485+684 346

Титов предложил американцам выстраивать с РФ "бизнес-интернационал"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российский и американский бизнес должны развивать прямой и независимый диалог без политической составляющей, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Бизнес сегодня страдает просто от того, что рушатся связи, и причина не только в COVID. Я думаю, что американский бизнес тоже испытывает трудности из-за многих вещей. Сегодня мы видим невероятный политический популизм, который охватил все страны - и нас, и Запад, практически весь мир", - сказал Титов на встрече с Американской торговой палатой, его слова приводит пресс-служба бизнес-омбудсмена.

По мнению Титова, "бизнес становится заложником абсолютно не зависящих от него вещей", и надо выстраивать отношения на уровне бизнеса.

"Но пока в процессе задействована политика, нормального диалога не получится... Это должен быть независимый бизнес-диалог, бизнес должен говорить, что хочет от власти, объяснять, что нельзя не учитывать интересны бизнеса, поскольку эти интересы свалятся на нее же через социальные проблемы. Нам нужно выстраивать своего рода "бизнес-интернационал", - сказал Титов.

Основатель консалтинговой компании The Lighthouse Group Йерун Кеттинг считает, что проблемы малого и среднего бизнеса в России связаны не с политикой или COVID-19, а с ухудшающимся бизнес-климатом.

"То, что мы действительно видим - с каждым днем ухудшается деловой климат в России с точки зрения налоговой, таможенной и административной нагрузки. Все это требует много денег, времени и повышает риски ведения бизнеса в России", - приводит слова Кеттинга пресс-служба.

Еще одной проблемой он считает увеличение количества уголовных дел, связанных с таможенными нарушениями, в частности по статье 194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей".

Борис Титов США

Новости

Топ-менеджера пермского банка нашли мертвым на рабочем месте

ЦБ РФ до конца 2021 года создаст прототип платформы цифрового рубля

ЦБ РФ до конца 2021 года создаст прототип платформы цифрового рубля

Совкомбанк докапитализирует банк "Восточный" на 7 млрд рублей

Bloomberg сообщил об интересе Twitter к покупке Clubhouse

Bloomberg сообщил об интересе Twitter к покупке Clubhouse

ФАС и ЦБ согласовали покупку Совкомбанком банка "Восточный"

Оборот сферы спорта и красоты в Москве вернулся к уровню до пандемии

Оборот сферы спорта и красоты в Москве вернулся к уровню до пандемии

Нефть Brent подешевела до $62,81 на фоне роста запасов бензина в США

Politico узнало о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку-2"

Politico узнало о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку-2"

Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов до 300 тысяч тонн

Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов до 300 тысяч тонн

Рынок акций РФ подрос благодаря ослаблению геополитической напряженности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');