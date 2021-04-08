Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:11Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 103 485+684 346

В ООН отметили рекордный скачок мировых цен на продовольствие в марте

В ООН отметили рекордный скачок мировых цен на продовольствие в марте
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд. В марте они достигли самого высокого уровня с июня 2014 года - в основном из-за подорожания растительных масел, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

В марте среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на основные продовольственные товары, составило 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня прошлого месяца. Это самое высокое значение индекса с июня 2014 года, подчеркивается в сообщении.

Индекс цен на растительное масло по сравнению с февралем вырос на 8% и достиг почти 10-летнего максимума. Особенно резкий рост продемонстрировали цены на соевое масло, что отчасти обусловлено ожидающимся устойчивым спросом со стороны производителей биодизельного топлива, поясняется в сообщении.

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 3,9%. Увеличение цен на сливочное масло объясняется, главным образом, некоторым сокращением предложения в Европе и ростом спроса в связи с ожидаемым возобновлением работы сферы общественного питания. Цены на сухое молоко выросли в результате увеличения импорта со стороны азиатских стран, особенно Китая, на фоне сезонного снижения производства молока в Океании и дефицита транспортной тары в Европе и Северной Америке, поясняет ФАО.

Индекс цен на мясо повысился на 2,3%. Основная причина роста котировок мяса птицы и свинины - увеличение импорта Китаем и повышение внутренних продаж в Европе в преддверии Пасхи. Цены на говядину оставались стабильными, в то время как цены на баранину снизились, поскольку из-за установившейся в Новой Зеландии сухой погоды фермеры были вынуждены спешно распродавать поголовье.

Индекс цен на зерновые снизился на 1,8%. Но он все еще на 26,5% выше уровня марта 2020 года. Значительнее всего снизились экспортные цены на пшеницу, что обусловлено наличием достаточных запасов и благоприятными видами на урожай 2021 года. Цены на кукурузу и рис также снизились, цены на сорго выросли.

Индекс цен на сахар за месяц сократился на 4%, но он все еще на 30% выше, чем годом ранее.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

ООН ФАО

Новости

Топ-менеджера пермского банка нашли мертвым на рабочем месте

ЦБ РФ до конца 2021 года создаст прототип платформы цифрового рубля

ЦБ РФ до конца 2021 года создаст прототип платформы цифрового рубля

Совкомбанк докапитализирует банк "Восточный" на 7 млрд рублей

Bloomberg сообщил об интересе Twitter к покупке Clubhouse

Bloomberg сообщил об интересе Twitter к покупке Clubhouse

ФАС и ЦБ согласовали покупку Совкомбанком банка "Восточный"

Оборот сферы спорта и красоты в Москве вернулся к уровню до пандемии

Оборот сферы спорта и красоты в Москве вернулся к уровню до пандемии

Нефть Brent подешевела до $62,81 на фоне роста запасов бензина в США

Politico узнало о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку-2"

Politico узнало о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку-2"

Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов до 300 тысяч тонн

Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов до 300 тысяч тонн

Рынок акций РФ подрос благодаря ослаблению геополитической напряженности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');