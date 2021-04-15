В Ассоциации кондитеров ищут способы сдержать цены на продукцию

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Долгосрочные контракты на поставки сахара позволяют кондитерам демпфировать скачки цен на сырье, считают в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД). Об этом журналистам заявил ее исполнительный директор Вячеслав Лашманкин. При этом он признал проблему подорожания сырья и упаковочных материалов.

"Большинство крупных кондитерских предприятий имеют долгосрочные контракты с сахарными заводами и сегодня закупают сахар по ценам, зафиксированным на уровне июля-августа прошлого года. На тот период они еще были далеки от пиковых значений", - подтвердил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.

Он добавил, что доля сахара в конечной стоимости кондитерских изделий незначительна и составляет от 1,5% до 13,5%.

О том, что некоторые кондитеры начали предупреждать ритейлеров о повышении цен на свою продукцию, ранее 15 апреля сообщил РБК. Издание сослалось на представителей компаний "Акульчев" (выпускает под этой маркой венские вафли), "Эссен Продакшн АГ" (конфеты под брендом "35", Cho Ko-Te и др.) и кондитерской фабрики "Победа". Они сослались на "катастрофическое" подорожание сырья, в первую очередь, сахара. В частности, гендиректор группы "Акульчев" Сергей Акульчев сказал, что цены на его продукцию вырастут в среднем от 10%.

Лашманкин признал, что за последний год у предприятий отрасли существенно выросла себестоимость производства, в том числе цены на упаковку, какао-продукты и другие составляющие.

"Ряд макроэкономических факторов складывается таким образом, что дорожают практически все ингредиенты кондитерской продукции. Мировые цены на какао-бобы, растительные масла, сахар, упаковочные материалы достигли максимума, плюс большую роль сыграло падение курса рубля, так как часть сырья приобретается в валюте", - заявил он.

В годовом отчете кондитерского концерна "Бабаевский" значительным риском для предприятия назван рост биржевых цен на какао-бобы. В 2020 году по сравнению с 2019 годом средневзвешенная цена выросла на 15%.

Вторым по значимости риском в концерне называют рост цен на сахар. "С начала 2020 года цена сахара приобрела ярко выраженную тенденцию к росту, увеличившись более чем вдвое: с 20,7 рубля за 1 кг в январе 2020 года до 42,9 рубля в декабре (без учета НДС)", - говорится в отчете. На предприятии также отмечают относительно стабильный уровень цен на сгущенное и сухое молоко, но уточняют, что они остаются на высоком уровне и имеют тренд к неуклонному увеличению.

По словам Лашманкина, АСКОНД ведет "адресную работу" по двум направлениям. "Первое - надо добиваться стабилизации цен на ключевые ингредиенты и упаковочные материалы до экономически обоснованных значений, второе - работать с предприятиями торговли над упрощенным порядком принятия изменения цен на готовую продукцию", - уточнил он.

Он добавил, что меры правительства по сдерживанию цен на муку и растительное масло положительно повлияли на работу отрасли.

По оценке Минсельхоза, сейчас нет оснований для существенного повышения стоимости кондитерских изделий. Ведомство аргументирует свою позицию принятыми правительством мерами по стабилизации цен на продовольствие, включая сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции, и напоминает о том, что снижению стоимости сахара будут способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой в текущем году и новые меры поддержки переработчиков.