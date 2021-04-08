ВТБ и РСХБ выплатят страховые возмещения вкладчикам Майкопбанка

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ) и банк ВТБ стали победителями конкурса по выбору агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Майкопбанка (Адыгея), у которого Банк России 2 апреля отозвал лицензию. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся с 13 апреля.

По оценкам агентства, 99% вкладчиков банка получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов. Банки-агенты будут осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения в течение не менее 1 года.

Как сообщалось, Банк России в минувшую пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Майкопбанка. Регулятор сообщал, что банк занижал величину резервов, а также завышал стоимость имущества для "искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения".

В Майкопбанке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Майкопбанк по итогам 2020 года занимает 301-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".