Индекс S&P 500 достиг очередного рекорда на фоне ралли акций технологических компаний

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовый рынок завершил в плюсе торги в четверг, при этом индекс S&P 500 достиг очередного рекордного уровня закрытия благодаря сильному росту акций крупных технологических компаний.

Инвесторы по большей части проигнорировали худшие, чем ожидалось, данные о числе заявок на пособие по безработице в США, сфокусировавшись на перспективах возобновления экономической активности, пишет Trading Economics.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в четверг подтвердил свои ожидания, что ускорение инфляции в текущем году будет носить временный характер.

В ходе выступления на онлайн-мероприятии в рамках весенних встреч Международного валютного фонда (МВФ) Пауэлл отметил, что восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, остается неполным и неравномерным. Он призвал людей вакцинироваться и продолжать придерживаться социального дистанцирования, добавив, что новые волны заболеваемости замедлят восстановление экономики США, хотя их последствия, вероятно, будут менее значительными, чем это было в начале пандемии.

При этом Пауэлл подчеркнул, что уверенно смотрит в будущее. "Есть ряд факторов, которые, вместе взятые, поддерживают улучшение перспектив американской экономики, в том числе ускорения темпов роста ВВП и занятости", - сказал он, указав на "существенные бюджетные стимулы, а также тот факт, что вакцинация теперь движется быстро и позволит полностью открыть американскую экономику в очень скором времени".

Протокол мартовского заседания ФРС, опубликованный днем ранее, показал, что руководители американского ЦБ не опасаются чрезмерного усиления инфляции в США, считая риски для инфляционного прогноза "более или менее сбалансированными".

Также документ подтвердил, что Федрезерв не планирует в ближайшее время отказываться от программы выкупа активов. Участники заседания отмечали, что, "вероятно, потребуется некоторое время для достижения прогресса в движении к целям полной занятости и ценовой стабильности - и пока этот прогресс не будет достигнут, объем выкупа активов должен оставаться, по крайней мере, на текущем уровне".

По итогам заседания, прошедшего 16-17 марта, американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а также пообещал продолжать выкупать активы на сумму $120 млрд в месяц.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 16 тыс. - до 744 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 728 тыс., а не 719 тыс., как сообщалось ранее.

Таким образом, рост показателя наблюдался вторую неделю подряд после его падения до минимума с начала пандемии на неделе, завершившейся 20 марта. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок на прошлой неделе до 680 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции разработчиков программного обеспечения существенно выросли по итогам торгов в четверг. Котировки бумаг ServiceNow Inc. и Autodesk Inc. прибавили по 2,6%. Также подорожали бумаги других компаний, демонстрировавшие рост в период локдауна, включая Etsy Inc. и PayPal Holdings Inc., которые подскочили на 5,6% и 3,5% соответственно.

Акции Constellation Brands Inc. подешевели на 4,6%. Американский производитель алкогольных напитков зафиксировал снижение чистой прибыли в четвертом финансовом квартале, хотя скорректированный показатель превысил прогнозы аналитиков.

Цена бумаг Conagra Brands Inc. выросла на 0,2%. Американский производитель продуктов питания увеличил прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, при этом показатели превзошли ожидания.

Бумаги канадской Canopy Growth Corp. потеряли в цене 4,8%. Один из крупнейших в мире производителей марихуаны заключил соглашение о приобретении базирующейся в Торонто Supreme Cannabis Co. Inc. в рамках сделки стоимостью около 435 млн канадских долларов ($345,6 млн). Сделка предусматривает оплату акциями и денежными средствами, ее планируется закрыть до конца июня. Котировки акций Supreme Cannabis взлетели на 53,9%.

Рыночная стоимость General Motors Co. (GM) снизилась на 1,2%. Автопроизводитель объявил в четверг, что приостановит производство еще на нескольких предприятиях в Северной Америке из-за нехватки полупроводниковых компонентов.

Акции GameStop Corp. упали на 4,3%. Американская компания, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, выдвинула кандидатуру Райана Коэна, сооснователя онлайн-магазина товаров для животных Chewy Inc., на пост председателя совета директоров.

Капитализация Costco Wholesale Corp. увеличилась на 0,7%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов увеличил продажи в марте почти на 18% - до $18,21 млрд по сравнению с $15,49 млрд за тот же месяц прошлого года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 57,31 пункта (0,17%) и составил 33503,57 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 17,22 пункта (0,42%) - до 4097,17 пункта, установив новый рекорд закрытия. Ранее в ходе торгов индикатор достиг сессионного рекорда на уровне 4098,19 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 140,47 пункта (1,03%) и завершил сессию на отметке 13829,31 пункта.