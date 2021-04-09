Налоговая проверит внутригрупповую сделку "Вымпелкома" от 2017 года

Сделка касается вопросов трансфертного ценообразования

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские налоговые органы проводят проверку в отношении сделки ПАО "Вымпелком" по вопросам трансфертного ценообразования, говорится в пояснениях к отчетности компании за 2020 год.

Речь идет о внутригрупповой сделке, совершенной в 2017 году.

"Компания полагает, что применяемый в анализируемой сделке подход к ценообразованию соответствует рыночному уровню", - говорится в документе.

Тем не менее, если интерпретация налогового законодательства компании будет оспорена налоговыми органами, "Вымпелком" допускает, что это может значительно повлиять на ее финансовое положение и результаты деятельности.

В пресс-службе "Вымпелкома" не комментируют, о проверке какой именно сделки идет речь.

В 2017 году "Вымпелком" возглавлял Шелль Мортен Йонсен. Он был временно исполняющим обязанности гендиректора компании с сентября 2016 года до 10 января 2018 года, совмещая эти полномочия с должностью главы крупнейших рынков холдинга VEON Ltd. (материнская компания "Вымпелкома").

"Вымпелком" не раз получал требования от налоговых органов, и хотя в масштабах бизнеса компании эти суммы не были существенными, рассказ о них попал в раздел "риски" инвестиционных меморандумов российских эмитентов наряду с гораздо более значимыми претензиями к ТНК-ВР или "ЮКОСу".

Наибольший резонанс вызвали претензии за 2003-2004 годы - в размере 1,8 млрд рублей, предъявленные в 2006 году. Основную часть этой задолженности "Вымпелкому" удалось оспорить в судах. По итогам проверки за 2007-2008 годы ФНС предъявила "Вымпелкому" претензии на сумму чуть меньше 1 млрд рублей, которые компания также успешно оспорила в суде.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.