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"Санкт-Петербургская биржа" сделает сплит акций в рамках подготовки к IPO

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Санкт-Петербургская биржа" планирует сделать сплит своих акций в рамках подготовки к IPO, следует из сообщения биржи.

"Дробление акций "Санкт-Петербургской биржи" проводится в рамках процедуры подготовки к IPO с целью обеспечения их доступности для широкого круга инвесторов. Подготовка началась 25 февраля после одобрения советом директоров плана и бюджета на первоначальные затраты", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе торговой площадки.

Коэффициент дробления акций пока еще предстоит определить, он будет известен после 22 апреля, добавил представитель биржи.

Сейчас уставный капитал компании составляет 427,82 млн рублей, он разделен на 2 852 154 обыкновенные акции номинальной стоимостью 150 рублей каждая. Биржа вправе разместить еще 20,25 млн обыкновенных акций.

Как ранее говорил журналистам президент "НП РТС" (основной акционер биржи), член совета директоров "Санкт-Петербургской биржи" Роман Горюнов, IPO компании планируется не ранее 2022 года.

"Санкт-Петербургская биржа" является площадкой по организации торгов иностранными ценными бумагами в России. Старт торгов состоялся в ноябре 2014 года. Основным акционером биржи является НП РТС (54,1%). Совкомбанк владеет 3,3% (также имеет право на опцион в 15,2%), брокер "Фридом финанс" - 12,8%, владельцу банка "Держава" Сергею Ентцу принадлежит 5,8%, к тому же небольшими долями владеет менеджмент биржи.

Санкт-Петербургская биржа

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