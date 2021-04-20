"Санкт-Петербургская биржа" приостанавливала торги почти на 1,5 часа из-за сбоя

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - "Санкт-Петербургская биржа" ночью приостанавливала торги иностранными ценными бумагами с 00:00 по 1:20 по московскому времени из-за технического сбоя, следует из материалов биржи.

"Причины технического сбоя выясняются", - отмечается в сообщении торговой площадки. "Интерфакс" направил запрос в компанию.

Торги на "Санкт-Петербургской бирже" проходят с 7:00 (сейчас на утренней сессии торгуется 100 ценных бумаг) до 2:00 по Москве. С 23:00 и до конца торгов на бирже ликвидность формируют российские участники рынка, алготрейдеры и маркет-мейкеры, торги также идут на постмаркете в США.

Накануне на утренних торгах на "Санкт-Петербургской бирже" также произошел сбой: 19 апреля до 8:44 по некоторым инструментам могли некорректно рассчитываться значения динамических лимитов, что приводило к невозможности выставления заявок или заключению сделок по ценам, отличным от рыночных.

ПАО "Санкт-Петербургская биржа" является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. Торги стартовали в 2014 году. В настоящий момент в обращении находится более 1,5 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Оборот торгов иностранными ценными бумагами по итогам марта 2021 года составил $39,17 млрд, что на 2,9% больше, чем в феврале ($38,06 млрд), и в шесть раз больше показателя марта прошлого года ($6,5 млрд).