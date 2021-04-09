Основные акционеры "Норникеля" договорились о buyback на $2 млрд

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос", "Русал" и Crispian - достигли предварительной договоренности о поддержке проведения обратного выкупа акций "Норникеля" на сумму до $2 млрд до конца 2021 года, говорится в сообщении компании.

Этот вопрос будет вынесен на совет директоров. Цель обратного выкупа - поддержка рыночной капитализации компании.

"Основные акционеры считают целесообразным его проведение в ситуации недооценки фундаментальной стоимости акций, а также в целях создания условий для запуска программы долгосрочного стимулирования сотрудников компании", - пояснил "Норникель". На данную программу планируется направить 0,5% уставного капитала, сообщила компания.

"Проведение обратного выкупа акций в ситуации, когда их цена оказывается под давлением, является традиционным инструментом поддержания их инвестиционной привлекательности. Мы верим, что сложности, с которыми недавно столкнулась компания, носят временный характер, и полагаем, что предложение рассмотреть вопрос об обратном выкупе сделаны своевременно", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Гарета Пенни.