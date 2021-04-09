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"Норникель" может выплатить 1 021 руб. на акцию за 2020 год

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" рекомендовал выплатить по результатам 2020 года 1 021,22 рубля (около $13,25 по курсу ЦБ на пятницу) на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.

Всего на выплаты может быть направлено 161,6 млрд руб. (около $2,1 млрд). Дивидендная доходность составит 6,7% к текущей цене акций.

Дивидендные выплаты впервые были рассчитаны от free cash flow, а не EBITDA, как предписывает соглашение акционеров. На выплаты будет направлено 50% свободного денежного потока за 2020 год (то есть 50% от около $6,6 млрд) за вычетом промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2020 года, в размере около $1,2 млрд.

Годом ранее "Норникель" начислял дивиденды трижды - 883,93 рубля на акцию за 6 месяцев, 604,09 рубля - за 9 месяцев и 557,2 рубля в виде финальной выплаты за год, общая сумма за 2019 год составила $4,8 млрд.

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Таким образом, общий объем выплат "Норникеля" за 2020 год ($3,3 млрд) будет на 31% ниже уровня 2019 года.

Совет директоров предложил установить 1 июня датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Годовое общее собрание акционеров "Норникеля" состоится 19 мая, в нем примут участие акционеры по данным реестра на 26 апреля.

"Решение совета директоров компании рекомендовать дивиденды в привязке к свободному денежному потоку - это серьезный шаг на пути к формированию нового подхода к дивидендной политике, - заявил президент "Норникеля" Владимир Потанин. - Нам предстоит в ближайшие годы развернуть масштабную инвестиционную программу, чтобы добиться важнейших преобразований. Расчет дивидендов из свободного денежного потока положительно повлияет на устойчивость бизнеса "Норникеля", отвечает интересам самой компании и ее акционеров".

"Совет директоров приветствует достижение договоренности крупными акционерами по таким принципиальным вопросам, как выплаты денежных средств акционерам. Мы расцениваем это как серьезный шаг в интересах поддержания финансовой устойчивости "Норникеля" в активной фазе нового инвестиционного цикла", - заявил глава совета директоров Гарет Пенни.

"Русал" удовлетворен сегодняшним решением совета директоров "Норникеля". На текущий момент это был лучший вариант с учетом всех особенностей периода, и мы рады, что мнения членов совета совпали", - говорится в сообщении алюминиевой компании.

Из-за масштабной аварии на норильской ТЭЦ президент "Норникеля" и владелец "Интерроса" Владимир Потанин предлагал снизить выплаты до минимума, несмотря на благоприятную конъюнктуру рынка металлов. Он хотел ограничить дивиденды за 2020 г. уровнем в $1 млрд, но идея была отвергнута "Русалом".

Финальные дивиденды "Норникеля" за прошлый год оказались на 40% ниже основанных на дивидендной политике ожиданий Renaissance Capital ($3,5 млрд), так как компания перешла на расчеты выплат от FCF быстрее, чем ожидалось, пишет инвестбанк. Тем не менее, за счет buyback на $2 млрд до конца 2021 года, компания в этом году возместит акционерам в общей сложности $5,3 млрд, что на 10% выше прогноза Renaissance Capital. "Рынок положительно отнесется к объявлению о неожиданном выкупе акций, поскольку оно фактически доводит общую доходность акционеров до примерно 69% EBITDA за 2020 год и даст дополнительную выгоду в виде поддержки стоимости акций", - считает банк.

Совет директоров "Норникеля" также одобрил список кандидатов в новый состав СД. Единственным изменением стал приход заместителя гендиректора Highland Gold Станислава Лучицкого вместо Николая Абрамова. Обоих директоров номинировал "Русал".

Норникель

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