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"Роснефть" во II квартале намерена завершить реорганизацию "Оренбургнефти"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" планирует в 2021 году выделить из АО "Оренбургнефть" новое юрлицо - ООО "Оренбург-нефть", следует из бухгалтерской отчетности АО.

Процедура реорганизации началась 13 января, завершить ее планируется во 2 квартале текущего года.

Согласно бухгалтерской отчетности, активы "Оренбургнефти" на конец 2020 года составили 913,2 млрд рублей и выросли за минувший год на 10,2%.

Выручка "Оренбургнефти" в прошлом году сократилась на 32,8% по сравнению с предыдущим годом - до 199,5 млрд рублей, чистая прибыль - в два раза, до 36 млрд рублей. Объем добычи нефти составил 12,685 млн тонн, газа - 1,344 млрд кубометров.

Согласно плану, который топ-менеджмент "Роснефти" озвучил аналитикам в конце прошлого года, месторождения, разрабатываемые "Оренбургнефтью" и "Самаранефтегазом", могут войти в число "хвостовых активов", планируемых к продаже. "Самаранефтегаз" также находится в процессе реорганизации, из него в новое юрлицо планируется вывести до 10% активов.

Решения о реорганизации "Самаранефтегаза" и "Оренбургнефти" были приняты в конце декабря 2020 года, к тому моменту "Роснефть" уже продала часть из "хвостовых" активов - "Варьегананнефегаз", 9% "Сахалинморнефтегаза" и "РН-Северная нефть" "ННК-Холдингу" Эдуарда Худайнатова.

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