"Роснефть" в рамках реорганизации "Самаранефтегаза" учредила "Самаранефть"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" учредила новое юрлицо ООО "Самаранефть", объединив активы, ранее выведенные из АО "Самаранефтегаз" и ООО "Кинельский склад", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

ООО "Самаранефть" было зарегистрировано 30 апреля 2021 года. Уставный капитал компании - 20 тысЯ рублей. В качестве основного вида деятельности указана "добыча нефти".

ООО "Самаранефть" создано в результате слияния при реорганизации ООО "Самаранефтегаз-1" и ООО "Кинельский склад-2", созданных и ликвидированных 30 апреля 2021 года. "Самаранефтегаз-1" был реорганизован из АО "Самаранефтегаз", "Кинельский склад-2" - из ООО "Кинельский склад". Единственный владелец всех реорганизуемых юрлиц - ООО "РН-Трейд" (100% принадлежит ПАО НК "Роснефть").

Генеральным директором "Самаранефти" назначен Александр Швецов.

Ранее в бухгалтерской отчетности "Самаранефтегаза" сообщалось, что реорганизация повлечет снижение активов и обязательств компании от 3% до 10%.

Согласно отчетности, активы "Самаранефтегаза" на конец 2020 года составили 170,3 млрд рублей, сократившись за минувший год на 4,9%.

Выручка "Самаранефтегаза" в 2020 году сократилась на 26,1% по сравнению с предыдущим годом, до 186,3 млрд рублей, чистая прибыль - на 35,1%, до 34,7 млрд рублей. Объем добычи нефти и конденсата составил 12,09 млн тонн, а газа - 624 млн кубометров.

Согласно плану, который топ-менеджмент "Роснефти" изложил аналитикам в конце прошлого года, месторождения, разрабатываемые "Самаранефтегазом", могут войти в число "хвостовых активов", планируемых к продаже.

Решение о реорганизации "Самаранефтегаза" было принято в конце декабря 2020 года, к тому моменту "Роснефть" уже продала часть из "хвостовых" активов - "Варьеганнефтегаз", 9% "Сахалинморнефтегаза" и "РН-Северная нефть" - "ННК-Холдингу" Эдуарда Худайнатова.