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Минэкономразвития поддержало идею единой лицензии для алкопроизводителей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития РФ поддерживает предложение ввести комплексную лицензию для производителей алкоголя по технологии полного цикла, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сказал об этом в субботу, 10 апреля, на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Дагестана.

Минфин России разработал законопроект для упрощения деятельности производителей коньяка полного цикла.

"Требование о необходимости получения двух отдельных лицензий на производство коньяка и коньячного дистиллята для таких производителей является избыточным, поэтому предлагается объединить их в одну лицензию на производство коньяка полного цикла", - цитирует пресс-служба статс-секретаря - заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова, который принимал участие в совещании.

По мнению Решетникова, развитие виноградарства и виноделия является одним из ключевых вопросов для Дагестана, который производит почти 90% российского коньяка по технологии полного цикла. "Необходимо развивать отрасль за счет создания новых рабочих мест и решения особенно актуальных для региона вопросов занятости. В производстве винодельческой продукции уже задействованы около 20 тыс. человек, из них 18 тыс. человек в отрасли виноградарства, есть большой потенциал для роста занятости местного населения", - приводятся в сообщении слова главы Минэкономразвития.

По данным пресс-службы ведомства, в 2020 году Дагестан увеличил производство шампанских вин на 2,2% до 2,3 млн декалитров, виноградных вин - на 22,3%, до 640 тыс. декалитров по сравнению с 2019 годом.

Минэкономразвития Минфин

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