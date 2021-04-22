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Роспотребнадзор в 2020 году изъял из оборота 33 тонны алкоголя

Нарушений требований к алкогольной продукции в прошлом году стало меньше

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора за 2020 год предписали изъять из оборота почти 1,5 тысячи партий не соответствующей требованиям алкогольной продукции общим объемом 33 тонны, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, всего за минувший год было исследовано около 65 тысяч проб алкогольной продукции.

"По санитарно-химическим показателям не соответствующих установленным требованиям проб не обнаружено, по микробиологическим показателям 1,19% проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям (за 2019 г. - 1,66%). По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции, 1,24% проб не соответствовало заявленным требованиям (за 2019 г. - 1,31%)", - отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор

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