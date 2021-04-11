Нетипичные для апреля холода развернули хранилища Европы с закачки на отбор газа

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Нетипичная для начала апреля холодная погода остановила только что начавшуюся кампанию по закачке газа в хранилища Европы и снова открыла отбор.

Как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, с 6-го как минимум по 10 апреля (последняя отчетная дата) пять дней подряд европейские "подземки" суммарно работали на отбор, а не на закачку. Тратят запасы газа Австрия, Германия, Чехия, Дания, Болгария, Нидерланды, Франция.

В Европу вслед за волнами жары в конце февраля и середине марта с началом апреля пришла нетипично холодная погода. На наступающей неделе дневная температура воздуха продолжит рост, но ночная будет по-прежнему тяготеть к нулевой отметке.

О серьезности холодов говорят сводки из соседних отраслей. Европейские фермеры уже испытали удар апрельских заморозков. Во Франции они повредили значительную часть урожая фруктов, овощей, винограда и зерновых.

Последний раз так же холодно в эти дни в Европе было в 2013 году (тогда и сезон отбора продолжался до 12 апреля). А год назад в начале апреля было тепло с разогревом воздуха выше 20 градусов.

Отбор из хранилищ посередине сезона закачки - не такое редкое явление. Летом у газовиков идет активная ремонтная кампания и газ из ПХГ регулярно заменяет поставки из временно остановленных газопроводов. Однако в 2021 году после рекордного сезона отбора европейским газовикам предстоит напряженный сезон закачки, и неожиданно вычеркнутая из этого графика неделя ставит задачу увеличения интенсивности закачки в оставшиеся дни.

Тем временем поставки СПГ на рынок Европы продолжают рост от месяца к месяцу. Текущие поставки за апрель 2021 года отстают от среднего уровня за апрель 2020 года лишь на 2%, и этот разрыв сокращается день ото дня. Поставки газа за апрель 2021 года уже точно выйдут на максимальный уровень за последние 11 месяцев - с мая 2020 года, и имеют некоторые шансы перекрыть все максимумы 2020 года.

Холода поддерживают цену газа, несмотря на сезонное вторжение сжиженного природного газа. Контракт с поставкой в понедельник на голландском хабе TTF торговался по $239 за тысячу кубометров.