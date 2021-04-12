Закрывшийся крупнейший винокомбинат юга России получил 101,5 млн рублей убытка

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Ростовский комбинат шампанских вин" ("Ростшампанкомбинат") в 2020 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 101,503 млн рублей против 5,683 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

Выручка компании сократилась за год в 2,5 раза - до 182,356 млн рублей, себестоимость также снизилась в 2,5 раза и составила 168,528 млн рублей. В результате этого валовая прибыль сложилась в размере 13,828 млн рублей, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее. Убыток от продаж за год достиг 46,127 млн рулей против прибыли в 20,083 млн рублей - в 2019 году.

"Прочие доходы" компании в 2020 году сократились втрое - до 23,964 млн рублей, расходы при этом выросли на 22,1% - до 84,883 млн рублей. Эти факторы оказали влияние на получение убытка до налогообложения в размере 118,723 млн рублей против прибыли в 5,683 млн рублей в предшествующем году.

Кредиторская задолженность "Ростшампанкомбината" в 2020 году сократилась со 103,103 млн рублей до 32,26 млн рублей, дебиторская - с 360,118 млн рублей до 159,48 млн рублей.

"Ростшампанкомбинат" прекратил производство винодельческой продукции в начале 2020 года.

Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова говорила, что на 1 января 2021 года на предпритятии работали 56 человек. О планировавшемся сокращении им сообщили еще с момента вступления в силу закона "О виноградарстве и виноделии в РФ". Претензий и жалоб от работников по случаю сокращения не поступало, отмечала она. В феврале сообщалось, что с комбината уволили 112 человек.

Комбинат выпускал порядка 30 наименований продукции. На "Ростшампанкомбинате" функционировало три цеха основного производства - цех виноматериалов, цех шампанизации и цех розлива и отделки. Предприятие имеет лицензии на производство игристых вин (срок действия - до декабря 2021 года) и винных напитков без добавления этилового спирта (срок действия - до декабря 2023 года).

В 2020 году комбинат произвел 143,4 тыс. декалитров (дал) винодельческой продукции, в том числе, 79 тыс. дал винных напитков (1,1 млн бутылок), что в 1,7 раза меньше, чем в 2019 году, 64,4 тыс. дал игристых вин (920 тыс. бутылок, снижение в 1,6 раза).

"Снижение объемов производства связано с вступлением в силу 26 июня 2020 года закона о виноградарстве и виноделии, что привело к резкому сокращению импортных виноматериалов. В соответствии с законом, отечественным вином может называться продукция, которая выработана только из российского винограда. У "Ростовского комбината шампанских вин" отсутствуют собственные виноградники, для производства винодельческой продукции используются ввозимые виноматериалы", - говорила ранее Теларова.

Как говорится на сайте "Ростовского комбината шампанских вин", первая бутылка вина была выпушена в 1937 году. Комбинат производил шампанское "Российское" и "Атаман Платов", игристые вина "Ростовское", "Золотое", "Серебряная серия", "Выдержанное", а также винные напитки "Рашель" и "Мускателла".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем комбината является Андрей Нор-Аревян.