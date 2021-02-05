Закрывшийся крупнейший винокомбинат юга России уволил 112 сотрудников

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших винзаводов юга России, ООО "Ростовский комбинат шампанских вин" ("Ростшампанкомбинат"), прекративший производство, в 2020 году уволил 112 человек в связи с сокращением численности работников.

Как сообщили "Интерфаксу" в управлении госслужбы занятости населения Ростовской области, в органы службы занятости обратилось 88 уволенных сотрудников, 61 человек был признан безработным. Уволенным помогали консультациями и сообщали о вакансиях.

Девять бывших сотрудников комбината уже трудоустроены, еще 20 человек получили услуги по профориентации, социальной адаптации и психологической поддержки. Социальные выплаты получили 55 человек, добавили в управлении. Уволенным продолжают помогать трудоустроиться.

В январе "Блокнот Ростов" со ссылкой на источник сообщил, что "Ростовский комбинат шампанских вин" прекратил свою деятельность. В департаменте потребительского рынка Ростовской области "Интерфаксу" тогда не подтвердили прекращение работы предприятия, однако отметили, что у комбината в последние месяцы были проблемы с импортом виноматериалов.

Позднее директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова подтвердила, что комбинат прекратил производство. По ее словам, на 1 января 2021 года на заводе работали 56 человек, долгов по зарплате перед ними не было. Сотрудников заранее предупреждали о сокращении штата, добавила Теларова.

Руководство предприятия пообещало, что торговые марки ООО "Ростшампанкомбинат" сохранятся, розлив фирменной продукции будут осуществлять заводы-партнеры, фирменный магазин продолжит работу.

Комбинат выпускал около 30 наименований продукции, там работали цех виноматериалов, цех шампанизации и цех розлива и отделки. Предприятие имеет лицензии на производство игристых вин (срок действия - до декабря 2021 года) и винных напитков без добавления этилового спирта (срок действия - до декабря 2023 года).

"Снижение объемов производства связано с вступлением в силу 26 июня 2020 года закона о виноградарстве и виноделии, что привело к резкому сокращению импортных виноматериалов. В соответствии с законом, отечественным вином может называться продукция, которая выработана только из российского винограда. У "Ростовского комбината шампанских вин" отсутствуют собственные виноградники, для производства винодельческой продукции используются ввозимые виноматериалы", - поясняла Теларова.

Как сообщается на сайте "Ростовского комбината шампанских вин", первая бутылка вина была выпушена в 1937 году. Комбинат производил шампанское "Российское" и "Атаман Платов", игристые вина "Ростовское", "Золотое", "Серебряная серия", "Выдержанное", а также винные напитки "Рашель" и "Мускателла".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем комбината является Андрей Нор-Аревян. По итогам 2019 года предприятие получило чистую прибыль в размере 3,781 млн рублей, что в 3,4 раза меньше, чем годом ранее, выручка сократилась на 12,9%, до 457,631 млн рублей.