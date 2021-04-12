Российские заводы Bonduelle в 2020 году получили рекордную выручку

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российские заводы группы Bonduelle завершили 2020 год с ростом финансовых показателей, несмотря на опасения на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Первый завод группы в России по производству консервированных овощей - ООО "Бондюэль-Кубань" - в прошлом году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,3%, до 1,3 млрд рублей, сообщается в его отчете. Выручка выросла на 4%, до рекордных 12,064 млрд рублей, себестоимость при этом снизилась на 1,6%, до 7,345 млрд рублей, это способствовало увеличению валовой прибыли на 14%, до 4,719 млрд рублей, а прибыли от продаж - на 21%, до 1,844 млрд рублей.

Завод "Кубанские консервы", приобретенный группой в 2012 году, показал рост чистой прибыли в 1,7 раза, до 177,052 млн рублей. Выручка выросла на 14% и составила 3,081 млрд рублей, это рекордный показатель за все время работы предприятия. В том числе выручка от реализации консервированной продукции увеличилась на 7%, до 2,094 млрд рублей, продукции растениеводства - на 23%, до 879,65 млн рублей. Себестоимость повысилась на 11,7%, достигнув 2,597 млрд рублей, валовая прибыль - на 27,5%, до 483,974 млн рублей.

Вместе с тем, завод по производству замороженной овощной продукции ООО "Бондюэль-Белгород" (дочерняя компания ООО "Бондюэль-Кубань") завершил прошлый год с ростом убытка втрое, до 150,428 млн рублей. Выручка при этом возросла в 52 раза, превысив 271,36 млн рублей.

В отчетах отмечается, что работа заводов в 2020 году на фоне распространения коронавирусной инфекции не останавливалась. "Распространение коронавирусной инфекции вносило незначительные коррективы, но не останавливало производственный процесс", - сообщается в отчете ООО "Бондюэль-Кубань". Случаи заражения сотрудников компании COVID-19 не оказывали существенного влияния на ее деятельность, также отмечается там.

В прошлом году группа предполагала, что негативное влияние на финансовые результаты 2020 года, а именно на выручку, могут оказать снижение покупательной способности населения из-за COVID-19, а также резкий рост курсов иностранных валют.

Группа Bonduelle была основана в 1853 году во Франции. В настоящее время является одним из мировых лидеров в производстве консервированных овощей. Группе принадлежит 58 производственных площадок, в том числе три в России.