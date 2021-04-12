Приобретенный Сбербанком 2ГИС удвоил чистую прибыль в 2020 году
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Дубльгис" (операционная компания новосибирского картографического сервиса 2ГИС) в 2020 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 238,5 млн рублей, что в 2 раза больше, чем годом ранее, следует из отчетности компании.
Выручка компании в 2020 году выросла на 6,3%, составив 4,26 млрд рублей. При этом на 1,3% сократилась себестоимость продаж, в результате чего валовая прибыль компании увеличилась на 21,4%, до 1,63 млрд рублей, а прибыль от продаж - на 19%.
Основные финансовые показатели ООО "Дубльгис" (в тыс. рублей):
|2020 год
|2019 год
|Динамика
|Выручка
|4 256 457
|4 002 819
|+6,3%
|Себестоимость продаж
|2 622 124
|2 656 701
|-1,3 %
|Валовая прибыль
|1 634 333
|1 346 118
|+21,4%
|Прибыль от продаж
|440 826
|369 747
|+19,2%
|Прибыль до налогообложения
|328 128
|155 659
|+2,1 раз
|Чистая прибыль
|238 554
|115 212
|+2 раза
Долгосрочные обязательства ООО "Дубльгис" увеличились с 409,2 млн рублей на конец 2019 года до 820,7 млн рублей на конец 2020 года, краткосрочные – с 1,8 млрд рублей до 2,1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в августе 2020 года Сбербанк закрыл сделку по приобретению мажоритарной доли сервиса 2ГИС. Напрямую Сбербанку принадлежало 72%, еще 3% получило СП банка и Mail.ru Group в сфере О2О. Основатели и менеджмент сохранили за собой 25% в компании.
Как сообщается на сайте Госреестра, в октябре 2020 года 72% уставного капитала перешло ООО "Цифровые активы" (согласно аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", 99,99% компании принадлежит ООО "Цифровые технологии", единственным владельцем которого является ПАО "Сбербанк").
Картографический сервис ООО "Дубльгис" существует с 2004 года. Основателем компании является Александр Сысоев.