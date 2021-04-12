Приобретенный Сбербанком 2ГИС удвоил чистую прибыль в 2020 году

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Дубльгис" (операционная компания новосибирского картографического сервиса 2ГИС) в 2020 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 238,5 млн рублей, что в 2 раза больше, чем годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка компании в 2020 году выросла на 6,3%, составив 4,26 млрд рублей. При этом на 1,3% сократилась себестоимость продаж, в результате чего валовая прибыль компании увеличилась на 21,4%, до 1,63 млрд рублей, а прибыль от продаж - на 19%.

Основные финансовые показатели ООО "Дубльгис" (в тыс. рублей):

2020 год 2019 год Динамика Выручка 4 256 457 4 002 819 +6,3% Себестоимость продаж 2 622 124 2 656 701 -1,3 % Валовая прибыль 1 634 333 1 346 118 +21,4% Прибыль от продаж 440 826 369 747 +19,2% Прибыль до налогообложения 328 128 155 659 +2,1 раз Чистая прибыль 238 554 115 212 +2 раза

Долгосрочные обязательства ООО "Дубльгис" увеличились с 409,2 млн рублей на конец 2019 года до 820,7 млн рублей на конец 2020 года, краткосрочные – с 1,8 млрд рублей до 2,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в августе 2020 года Сбербанк закрыл сделку по приобретению мажоритарной доли сервиса 2ГИС. Напрямую Сбербанку принадлежало 72%, еще 3% получило СП банка и Mail.ru Group в сфере О2О. Основатели и менеджмент сохранили за собой 25% в компании.

Как сообщается на сайте Госреестра, в октябре 2020 года 72% уставного капитала перешло ООО "Цифровые активы" (согласно аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", 99,99% компании принадлежит ООО "Цифровые технологии", единственным владельцем которого является ПАО "Сбербанк").

Картографический сервис ООО "Дубльгис" существует с 2004 года. Основателем компании является Александр Сысоев.