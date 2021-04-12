Количество созданных в РФ компаний в I квартале снизилось на 9%

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр в РФ как вновь созданные, в первом квартале 2021 году составило 56,3 тыс., что на 9,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (62,0 тыс.), свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

В то же время количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с ликвидацией, в первом квартале 2021 года составило 12,6 тыс., что на 15,3% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (14,8 тыс.).

В том числе количество компаний, прекративших деятельность в связи с ликвидацией в порядке банкротства, уменьшилось на 11,7% – до 1,7 тыс.

Количество компаний, деятельность которых прекратилась в связи с исключением из госреестра по решению ФНС, в первом квартале 2021 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 24,7%, – до 73,1 тыс. с 97,0 тыс. В том числе в первые три месяца 2021 года исключены из ЕГРЮЛ 32,0 тыс. недействующих юрлиц и 43,4 тыс. юрлиц, сведения о которых признаны недостоверными.

Всего прекратили свою деятельность в первом квартале 2021 года 86,7 тыс. компаний, что на 23,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (113,4 тыс.).

Согласно данным ФНС, общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в первом квартале 2021 года уменьшилось на 1% – до 2,793 млн с 2,822 млн. За год их стало меньше на 9%, с 3,070 млн.

Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) в первом квартале 2021 года составило 202,4 тыс., что на 10,5% больше, чем в первом квартале 2020 года (183,2 тыс.).

Прекратили деятельность в первом квартале 2021 года 371,1 тыс. ИП, что в 2 раза больше, чем в первом квартале 2020 года (185,1 тыс.), в том числе в связи с принятием решения о прекращении деятельности - 153,4 тыс., что на 13,8% меньше, чем в первом квартале 2020 года, еще 214,5 тыс. ИП лишились регистрации как недействующие.

Согласно данным ФНС, на 1 апреля 2021 года в едином госреестре было зарегистрировано 3 млн 391,8 тыс. ИП, что на 4,8% меньше, чем в начале года (3 млн 562,9 тыс.), и на 13% меньше, чем на 1 апреля 2020 года (3 млн 899,2 тыс.).