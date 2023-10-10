Число созданных в России компаний в январе-сентябре снизилось на 0,4%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр в России как вновь созданных, в январе-сентябре 2023 года составило 174,9 тысячи, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (175,7 тысячи), сообщает сайт Федеральной налоговой службы.

Количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с ликвидацией, в январе-сентябре 2023 года снизилось на 1,1%, до 35,4 тысячи с 35,7 тысячи годом ранее.

В том числе количество компаний, прекративших деятельность в связи с ликвидацией в порядке банкротства, снизилось на 10,9% - до 4,5 тысячи с 5,1 тысячи.

Количество компаний, деятельность которых прекратилась в связи с исключением из госреестра по решению ФНС, в январе-сентябре 2023года снизилось в годовом исчислении на 46,2% - до 101,1 тысячи со 187,9 тысячи.

В том числе за девять месяцев 2023 года исключены из ЕГРЮЛ 16,6 тысячи недействующих юрлиц (снижение на 61,6% с 43,3 тысячи за аналогичный период 2022 года) и 84,5 тысячи юрлиц, сведения о которых признаны недостоверными (снижение на 41,6% со 144,5 тысячи в прошлом году).

Всего прекратили свою деятельность за девять месяцев 2023 года 139,7 тысячи компаний, что на 38,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (227,1 тысячи).

По данным ФНС, общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в январе-сентябре 2023 года увеличилось на 2,4% - до 2,672 млн с 2,609 млн. За год их стало больше на 2,8%, с 2,600 млн на 1 октября 2022 года.

Общее количество юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре, в январе-сентябре 2023 года увеличилось на 2,2% - до 3,267 млн с 3,198 млн, за год с 1 октября 2022 года - на 2,4% с 3,190 млн.