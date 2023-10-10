Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Число созданных в России компаний в январе-сентябре снизилось на 0,4%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр в России как вновь созданных, в январе-сентябре 2023 года составило 174,9 тысячи, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (175,7 тысячи), сообщает сайт Федеральной налоговой службы.

Количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с ликвидацией, в январе-сентябре 2023 года снизилось на 1,1%, до 35,4 тысячи с 35,7 тысячи годом ранее.

В том числе количество компаний, прекративших деятельность в связи с ликвидацией в порядке банкротства, снизилось на 10,9% - до 4,5 тысячи с 5,1 тысячи.

Количество компаний, деятельность которых прекратилась в связи с исключением из госреестра по решению ФНС, в январе-сентябре 2023года снизилось в годовом исчислении на 46,2% - до 101,1 тысячи со 187,9 тысячи.

В том числе за девять месяцев 2023 года исключены из ЕГРЮЛ 16,6 тысячи недействующих юрлиц (снижение на 61,6% с 43,3 тысячи за аналогичный период 2022 года) и 84,5 тысячи юрлиц, сведения о которых признаны недостоверными (снижение на 41,6% со 144,5 тысячи в прошлом году).

Всего прекратили свою деятельность за девять месяцев 2023 года 139,7 тысячи компаний, что на 38,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (227,1 тысячи).

По данным ФНС, общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в январе-сентябре 2023 года увеличилось на 2,4% - до 2,672 млн с 2,609 млн. За год их стало больше на 2,8%, с 2,600 млн на 1 октября 2022 года.

Общее количество юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре, в январе-сентябре 2023 года увеличилось на 2,2% - до 3,267 млн с 3,198 млн, за год с 1 октября 2022 года - на 2,4% с 3,190 млн.

ФНС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

Сбербанк за девять месяцев получил 1,129 трлн руб. прибыли по РСБУ

Сбербанк за девять месяцев получил 1,129 трлн руб. прибыли по РСБУ

Цены на нефть снижаются после взлета накануне

Цены на нефть снижаются после взлета накануне

Рубль активно растет после достижения минимальных отметок с марта 2022 года

Рубль активно растет после достижения минимальных отметок с марта 2022 года

РФ возобновила экспорт дизеля с учетом поставок на внутренний рынок не менее 50%

Минэкономразвития назвало санкции главной причиной снижения производительности труда

VEON закрыл сделку по продаже российского "Вымпелкома"

VEON закрыл сделку по продаже российского "Вымпелкома"

Курс доллара поднялся выше 102 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Курс доллара поднялся выше 102 рублей впервые с 23 марта 2022 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });