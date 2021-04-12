РФ в 2020 году снизила долю отгрузки СПГ в Европу на 6,5 п.п.

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Суммарная отгрузка сжиженного природного газа (СПГ) с двух российских заводов в 2020 году увеличилась по сравнению с 2019 годом на 0,7 млн т (+2,5%) и составила 30,2 млн т, говорится в итоговом отчете министерства энергетики РФ о результатах и основных направлениях деятельности в 2020 году.

Отгрузка СПГ с завода "Сахалин-2" увеличилась на 0,5 млн т (+4,2%), в то время как отгрузка с завода "Ямал СПГ" выросла на 0,3 млн т (+1,5%) по сравнению с предыдущим годом.

Поставки СПГ осуществлялись исключительно на экспорт, как в восточном, так и в западном направлениях. В общем объеме поставок СПГ отгрузка в Европу составила 52,4% (-6,5 п.п. к 2019 году), в то время как в страны АТР отгрузка составила 47,6% (+6,5 п.п. к 2019 году), сообщает Минэнерго, ссылаясь на данные ФТС.

По итогам 2020 года доля СПГ в суммарном экспорте газа (включая поставки трубопроводным транспортом) составила 16,2%, увеличившись на 1,2 п.п. к 2019 г.

"При этом зафиксировано существенное сокращение российского трубопроводного экспорта газа по ГТС на 7,2 млрд куб. м (-3,5% к 2019 году) до итогового по году показателя в 200,5 млрд куб. м", - отмечает Минэнерго.