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Европа возобновила попытки пополнить ПХГ на фоне дефицита газа при сильном притоке СПГ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Один из важнейших индикаторов настроения мировой газовой отрасли - состояние запасов газа в подземных хранилищах Европы - дал робкий сигнал о возвращении к привычному сезонному графику работы, сбитому запоздалыми апрельскими заморозками.

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В газовые сутки 17 апреля нетто-закачка слегка (на 7%) превысила нетто-отбор. Впрочем, необходимо делать поправку на выходной день, когда снижается спрос со стороны промышленности. На прошлых выходных дельта отбора и закачки также приблизилась к нулю, но оставалась на стороне отбора. Как поведет себя европейская система хранения с наступлением рабочей недели, станет известно из обновления базы Gas Infrastructure Europe вечером во вторник.

В любом случае сезон отбора 2020/2021 года уже вошел в историю как самый продолжительный. Предыдущий рекорд по позднему завершению отбора был поставлен в 2013 году, тогда изъятия продолжались до 11 апреля.

Обычно сезон отбора заканчивается и начинается сезон закачки в конце марта - начале апреля. В этом сезоне первая нетто-закачка была отмечена 26 марта (что является третьим по оперативности стартом за время ведения статистики GIE с 2011 года). Эту спешку можно понять: за плечами сезон рекордного отбора и в весенне-летний период газовикам предстоит напряженная кампания по восполнению запасов.

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Однако с 6 апреля на фоне понижения температуры в Европе снова начался довольно интенсивный расход газа из хранилищ, в ходе которого запасы ушли еще ниже минимума в 29,71%, который был зафиксирован в конце марта, - по итогам газовых суток 16 апреля запасы опустились до 28,89%. На данный момент температура воздуха в апреле 2021 года складывается на 4 градуса Цельсия ниже, чем год назад. Динамика запасов в сочетании с данными о значительных поставках СПГ говорит о том, что Европа настолько нарастила потребление газа, что его ресурсов на рынке в нынешних погодных условиях не хватает для масштабной закачки в ПХГ.

Усилия руководства Европейского союза по ускоренной декарбонизации экономики уже привели к росту до рекордных значений квот на выбросы CO2, что снижает рентабельность угольной электрогенерации и повышает текущий спрос на газ.

"Газпром" поставляет в Европу максимальный объем газа по (первому) "Северному потоку" и газопроводу "Ямал - Европа". При транзите через Украину использована вся бронь долгосрочного договора и ежемесячного краткосрочного бронирования.

В этих условиях летняя кампания по закачке газа становится захватывающим зрелищем. Отраслевому сообществу уже сейчас можно строить прогнозы: с насколько низким уровнем запасов Европа встретит зиму 2021-2022 года и как это отразится на ценах.

Поставки СПГ в Европу в апреле достигнут максимума за 2021 год, превысив 10 млрд куб. м. Примерно на таких же уровнях СПГ шел в Европу в марте-мае 2020 года: тогда владельцы партий в панике искали им на глобальном рынке место "последней надежды" - на его размещение по любой, даже бросовой цене. Теперь даже близких к рекордным уровням поставок не хватает для спокойной работы европейской газовой системы.

Европе для полноценной подготовки к будущей зиме необходимо существенное увеличение притока импортного газа - например, такое как запуск газопровода "Северный поток 2".

Цена газа на голландском хабе TTF тем временем держится выше $250 за тысячу кубов (котировка на понедельник - $258).

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $234 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 60% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым ценам "на месяц вперед", остальные - с привязкой к цене на нефть, по более длинным фьючерсам, спотовым ценам на газ и гибридному механизму.

Европа ЕС Газпром

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