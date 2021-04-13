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Ozon договорился с Совкомбанком о покупке "Оней Банка"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Ozon Holdings PLC подписал соглашение о покупке 100% ООО "Оней Банк" у Совкомбанка, сообщила во вторник компания.

Сделка должна быть одобрена Центробанком. Ожидается, что ее стоимость не превысит $10 млн, окончательная цена будет зависеть от стоимости активов приобретаемого банка на дату закрытия сделки.

Сделка обеспечит Ozon необходимыми лицензиями для развития финтех-направления. В частности, она придаст дополнительную гибкость при запуске финансовых сервисов для покупателей и продавцов маркетплейса. Однако покупка банка не означает, что Ozon будет развивать все продукты самостоятельно и без участия партнеров - других компаний финансового рынка.

Ранее глава Ozon Александр Шульгин в интервью Financial Times рассказал, что компания планирует получить банковскую лицензию для развития услуг финтех-направления, включая кредитование компаний-продавцов.

"Малому и среднему бизнесу сложно получить финансирование на приемлемых условиях. Оно либо слишком дорого, либо недоступно", - сказал Шульгин. По его словам, информация, которой Ozon располагает, позволит принимать обоснованные решения о том, какого размера кредит нужен продавцу, предлагающего свой товар на платформе маркетплейса.

Ozon, который в конце прошлого года привлек $1,2 млрд по итогам IPO и параллельного private placement в пользу основных акционеров - АФК "Система" и Baring Vostok, а затем еще $750 млн через конвертируемые бонды, в феврале учредил собственную микрофинансовую компанию. Чтобы начать предоставление услуг, компания должна попасть в государственный реестр микрофинансовых организаций, который ведет ЦБ РФ.

Совкомбанк приобрел "Оней Банк" в январе 2021 года у группы "Ашан".

Ozon Совкомбанк Оней Банк

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